The Last of Us Parte 2 è già tra i bestseller di Amazon

Una lunga attesa, due rinvii, pesanti leak ed un interminabile lockdown. Tutto questo, però, non ha fermato di certo i più appassionati che non hanno annullato i loro preordini e hanno aspettato comunque, dando immensa fiducia a The Last of Us Parte 2, l’ultimo titolo di Naughty Dog per PlayStation 4. Già dai tempi dell’annuncio di voler continuare la storia, da parte della software house, le aspettative per questo gioco erano molto alte, rafforzate ancor più dalle ottime recensioni rilasciate dalla critica negli ultimi giorni, che hanno preceduto il lancio ufficiale. The Last of Us Parte 2 ha ricevuto voti altissimi, rivelandosi un vero e proprio successo, avanzando sempre di più verso la possibile conquista del titolo di miglior gioco dell’anno, nonché dell’intera generazione PS4.

Ciò che colpisce maggiormente, però, è il fatto che questa volta il successo riscosso nel mondo della stampa specializzata si riflette anche in quello commerciale. Nei giorni scorsi, vi avevamo parlato delle prevendite del gioco su Amazon, le quali già consentivano di immaginare un successo oltre i livelli immaginabili per il gioco. Ora, però, non sono solo congetture. Abbiamo i dati alla mano e da questi ultimi possiamo annunciare pubblicamente che, al momento, The Last of Us Parte 2 è il videogioco più venduto sul sito.

Amazon Italia mette al primo posto della sua classifica di vendite la Standard Edition di The Last of Us Parte 2. Al secondo posto vediamo la PlayStation Network PSN Card di 5€, per poter effettuare acquisti senza aver bisogno di una carta di credito. La Steelbook del gioco, invece, ottiene il quarto posto, mentre il terzo lo conquista l’inarrestabile Animal Crossing: New Horizons, che continua a riscuotere un gran successo dal periodo della sua uscita. The Last of Us Parte 2 conquista il primo posto anche su Amazon UK, mentre su Amazon.com – la piattaforma americana – il gioco ottiene la quarta posizione.

Non ci resta che attendere ancora, al fine di valutare i primi dati di vendita ufficiali, ma il numero di copie vendute fino a questo momento sono motivo di orgoglio per Naughty Dog. Questa è la chiara dimostrazione che, nonostante i numerosi rallentamenti e gli inconvenienti causati dai noti leak non contestualizzati – e perciò discutibili – è sempre il consenso del pubblico videoludico a giocare un ruolo fondamentale sul verdetto finale delle sorti di un videogioco. E si può dire che i giocatori hanno accolto il titolo calorosamente.