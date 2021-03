Bloodborne su PS1 è clamoroso, nuovo video mostra una boss fight

Arrivati alla generazione PlayStation 5, molti appassionati trovano entusiasmante vedere come il videogioco si sia evoluto nel corso degli ultimi anni. C’è anche però chi resta parecchio nostalgico delle generazioni passate, e continua ad amare un particolare aspetto visivo che avevano i videogiochi nelle epoche passate di questo media. Per esempio, capita sempre più spesso di vedere grandi classici delle ultime generazioni rifatti in stile PS1, come nel caso di questo fantastico demake di Bloodborne.

Se i remake, che stanno prendendo sempre più piede ormai, sono la riproposizione in salsa moderna delle grandi opere videoludiche del passato, i demake non sono altro che l’altra faccia della medaglia: ovvero la riproposizione di titoli moderni su console del passato. Il lavoro che sta portando avanti Lilith Walther con Bloodborne, per esempio, è uno dei demake più interessanti che siano mai apparsi sulla piazza.

Di solito, queste riproposizioni si limitano a mostrarci come sarebbe tale gioco recente se fosse uscito sulle console del passato. Nel caso del demake di Bloodborne, invece, la sviluppatrice sta portando avanti il progetto mostrandoci man mano come procede lo sviluppo con video dedicati. In uno dei recenti post di aggiornamento, possiamo vedere come questo demake sia a dir poco clamoroso; dandoci l’idea che il titolo From Software datato 2015 fosse stato davvero uno dei titoli nati durante la generazione della prima PlayStation.

Todays #BloodbornePSX dev thread shows some more polish on the Cleric Beast boss fight, including game progression tracking. The initial encounter will have the intro segment, while rematches will skip it to get to the fight faster. Insight is also granted before and after 👁️ pic.twitter.com/1xZr4zXcuM — 🔋⚡ Lilithium Powered Witch 💫🏳️‍⚧️ BLM (@b0tster) March 22, 2021

La nuova clip di gameplay urla PS1 da ogni poro, e ci mostra un’affascinante nuova versione della boss fight contro la temibile Cleric Beast. Non solo l’aspetto visivo, ma anche le animazioni, i dettagli a schermo e dell’HUD fino a persino la colonna sonora sembrano usciti direttamente da una PlayStation di metà anni ’90.