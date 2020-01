The Legend of Zelda Breath of The Wild: vendute oltre 1.5 milioni di copie in Giappone

Mentre il pensiero degli appassionati di The Legend of Zelda è tutto indirizzato verso il sequel di Breath of The Wild, il primo capitolo delle avventure di Link su Nintendo Switch ha appena raggiunto ed oltrepassato un più che ottimo traguardo. Dal lancio del titolo infatti sono state vendute più di 1,5 milioni di copie in tutto il Giappone.

Secondo gli ultimi dati rilasciati da Famitsu, fino alla data del 19 gennaio 2020 The Legend of Zelda Breath of the Wild ha venduto la bellezza di 1.502.526 copie in terra nipponica. Per raggiungere tale cifra, al titolo di Nintendo ci sono voluti meno di 3 anni, ma se andiamo a sommare anche tutte le vendite digitali, il risultato andrebbe a lievitare ancora di più.

A fronte di questo risultato, c’è ancora più curiosità nel vedere come verrà impostato il sequel di Breath of The Wild e che tipo di nuova prospettiva riuscirà a dare a uno dei capitoli della leggendaria saga di The Legend of Zelda già più amati dai giocatori di tutto il mondo.

Mancano ancora diverse informazioni sul nuovo gioco principale della saga fantasy di Nintendo, e da quando si è mostrato per la prima volta durante il Direct dello scorso E3 2019 non c’è ancora stata nessuna occasione di rivederlo. Che ne pensate delle vendite nel mercato giapponese di The Legend of Zelda Breath of The Wild?