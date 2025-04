Nintendo Switch 2: PRENOTA ORA Mario Kart World, Zelda e altri titoli disponibili al lancio!

Nintendo ha appena aperto le prenotazioni per alcuni dei titoli di titoli di lancio per Nintendo Switch 2, con una selezione imperdibile per tutti gli appassionati che desiderano immergersi in avventure straordinarie e sfide competitive. Potete già assicurarvi la vostra copia di giochi esclusivi come Mario Kart World, The Legend Of Zelda: Tears Of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition, The Legend Of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition, Street Fighter 6 - Years 1-2 Fighters Edition e l'attesissimo Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster.

Prenota ora i giochi Nintendo Switch 2

Giochi Nintendo Switch 2, perché prenotarli ora?

Tra i giochi disponibili per la prenotazione spicca Mario Kart World, che introduce un'inedita modalità open-world con corse avvincenti fino a 24 giocatori. Potrete esplorare liberamente gli enormi tracciati ricchi di segreti e sfidare amici e giocatori da tutto il mondo in gare mozzafiato.

Per gli appassionati della saga di Zelda, Nintendo offre due autentiche perle: The Legend Of Zelda: Tears Of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition e Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition. Queste edizioni speciali sono ottimizzate per la nuova console, con grafica migliorata, supporto all'HDR e tempi di caricamento ridotti, permettendovi di vivere le avventure di Link in maniera ancora più immersiva e coinvolgente.

Gli amanti dei giochi di combattimento non resteranno delusi: la Street Fighter 6 - Years 1-2 Fighters Edition include tutti i combattenti e le arene delle prime due stagioni, promettendo ore di adrenalina e battaglie epiche, sia per veterani che per nuovi giocatori.

Infine, il ritorno di un classico intramontabile: Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster porta su Nintendo Switch uno degli RPG più apprezzati di sempre, con grafica rimasterizzata in alta definizione, nuovi minigiochi e una colonna sonora completamente rivista.

Le prenotazioni sono già aperte, ma affrettatevi: si tratta di un'occasione limitata per assicurarvi i migliori titoli Nintendo Switch prima che diventino introvabili. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica per ampliare la vostra collezione di giochi a prezzi vantaggiosi!

Giochi Nintendo Switch 2 in preorder