In Tears Of The Kingdom, una delle missioni principali che verranno presentate al giocatore richiederà di rinvenire sulla superficie del Regno di Hyrule 11 Geoglifi (delle enormi rappresentazioni iconiche simili ai celebri cerchi nel grano) i quali permetteranno a Link di accedere alle Lacrime Del Drago, ovvero dei ricordi di un’epoca passata che, senza farvi anticipazioni di sorta, gli permetteranno di capire cosa sia successo a Zelda e dove sia finita la Spada Suprema.

La ricerca delle Lacrime Del Drago comincerà poco dopo che si sarà terminato il lungo prologo di Tears Of The Kingdom, nella fattispecie quando, recandosi verso il Castello di Hyrule per la prima volta, si avrà la possibilità di parlare con Vogado nell’area che costeggia la destra dell’imponente palazzo sospeso.

Una volta parlato con Vogado, verrà chiesto a Link di recarsi presso lo Stallaggio Dormedolce (il primo che troverete nel gioco se seguirete le indicazioni che i vari personaggi vi daranno), dove Impa sarà intenta a studiare il primo degli 11 Geoglifi sparsi per Hyrule.

Come identificare una Lacrima Del Drago

La metodologia spiegata nel breve tutorial si può applicare a tutti in Geoglifi presenti nel Regno Di Hyrule e consiste nel:

Raggiungere una zona elevata (più nella fattispecie, lanciarsi da una delle numerose Torri Topografiche disseminate nel regno)

Individuare l’area in cui è presente il Geoglifo.

Mentre si è in volo, sfruttare il cannocchiale a disposizione nella Tavoletta Di Pruna per individuare una parte del disegno che appare, almeno dalla distanza, piena.

Atterrare nei pressi del punto scoperto mentre si era in volo.

Avvicinarsi alla piccola pozza d’acqua e assistere a una delle cinematiche collegate alle Lacrime Del Drago.

La procedura risulterà molto semplice e, al netto di un solo Geoglifo in cui potrebbe risultare leggermente più complesso rinvenire la posizione della Lacrima, molto semplice da portare a termine.

Andare alla ricerca delle Lacrime Del Drago fin dalle prime fasi dell’avventura, si rivelerà un ottimo sistema per esplorare in lungo e in largo Hyrule e, magari, arrivando a sbloccare le Torri Topografiche disseminate nel regno, in modo tale da avere la possibilità di visionare nella sua interezza la mappa, fin dalle prime fasi di gioco.

Inoltre, portare a termine la missione principale: Le Lacrime Del Drago, vi permetterà sia di scoprire come ottenere legittimamente la Spada Suprema (in caso abbiate fretta vi consigliamo di leggere la nostra guida in merito a come ottenere rapidamente la Spada Suprema), che di comprendere a fondo una parte importante della narrazione di Tears Of The Kingdom.

In caso, però, non abbiate voglia di perdervi nei meandri del Regno alla ricerca di questi particolari disegni sul terreno, vi elenchiamo qui di seguito la posizione delle 11 Lacrime Del Drago che vi serviranno per proseguire con la missione.

Elenco Delle Lacrime Del Drago

Lacrima 1 – Ma Dove Mi trovo?

Reperibile semplicemente proseguendo con il primo step della missione, parlando con Impa allo Stallaggio DormeDolce.

Lacrima 2 – Un Mondo Ignoto

La seconda lacrima si trova all’estremo Sud delle montagne di Hebra. Vi conviene sbloccare prima la Torre Topografica del Monte Labul e lanciarvi da li per poterla raggiungere con estrema facilità. Osservate la parte centrale del disegno per identificare la posizione della seconda delle 11 Lacrime Del Drago.

Lacrima 3 – Le Parole Di Mineru

La terza lacrima si trova esattamente fra la Valle Di Odin e la Palude Di Ranel, non potete sbagliarvi e ci sono numerose Torri Topografiche nei dintorni che vi permetteranno di raggiungerla (noi vi consigliamo quella della Valle Di Odin). Osservate, nuovamente, la parte centrale del disegno per identificare la posizione della terza delle 11 Lacrime Del Drago.

Lacrima 4 – L’Assalto Gerudo

La quarta lacrima si trova a Sud Est della Piana di Hyrule. Il modo migliore per raggiungerla e lanciandosi dalla Torre Topografica dell’Altopiano Pioppo. In questo caso non potrete vedere dall’alto la posizione della lacrima ma potrete notare che una parte della coda della Moldenottera raffigurata nel geoglifo è coperta da degli alberi, atterate e controllate quella zona per reperire la quarta delle 11 Lacrime Del Drago.

Lacrima 5 – Una Parvenza Di Lealtà

La quinta lacrima si trova a Sud Est dell’Altopiano Gerudo, esattamente al di sotto dell’Altopiano Zaroffi. Ci sono numerose torri Topografiche nell’area che potrete usare per raggiungere il geoglifo ma ricordatevi di cucinare qualche Caldoperone, o di coprirvi a dovere, perché l’area in cui si troverà il disegno sarà molto fredda. Osservate la parte alta della figura, all’altezza del collo, per identificare la posizione della quinta delle 11 Lacrime Del Drago.

Lacrima 6 – Zelda e Soniah

La sesta lacrima si trova a Nord dell’Altopiano Gerudo, più precisamente sulla Piana Di Ilmena. Come potrete notare , le Torri Topografiche sono leggermente più lontane del normale, questo perché vicino al Geoglifo troverete Impa con la sua mongolfiera, pronta ad aiutarvi a raggiungere un punto elevato per scrutare il disegno. La sesta delle 11 Lacrime Del Drago si troverà sul lato destro del Geoglifo.

Lacrima 7 – La Tragedia Di Soniah

Per trovare la settima lacrima vi servirà recarvi nel punto più estremo a Sud Est del regno Di Hyrule, dove la costa assume la forma di un sciabola. La settima delle 11 Lacrime Del Drago si troverà esattamente li, posizionata sulla parte destra dell’elsa della scimitarra rappresentata dal Geoglifo.

Lacrima 8 – La Nascita Del Re Dei Demoni

L’ottava lacrima si troverà a Nord della Piana Innevata Di Colbacco. Ricordatevi di cucinare qualche Caldoperone, o di coprirvi a dovere, perché l’area in cui si troverà il disegno sarà molto fredda. L’ottava delle 11 Lacrime Del Drago si troverà parte in alto a sinistra del Geoglifo, all’incirca all’altezza di quello che sembra un braccio. Essendo il Geoglifo molto ampio, e che la Torre Topografica più vicina risulterà comunque distante, preparatevi a scarpinare un pochino prima di raggiungere il punto preciso in cui è situata la lacrima.

Lacrima 9 – Il Giuramento Dei Saggi

Per reperire la nona lacrima dovrete innanzitutto lanciarvi dalla Torre Topografica del Monte Ranel e dirigervi verso Sud Est. Il Geoglifo, raffigurante una delle Gemme Segrete, si troverà sull’Altopiano di Talos, il promontorio costiero posto a sud del Mar Di Ranel. Per identificare il punto preciso in cui si troverà la nona delle 11 Lacrime Del Drago, dovrete guardare la parte destra della sezione centrale del Geoglifo.

Lacrima 10 – Il Dovere Di Un Sovrano

La decima lacrima si troverà sulla parete rocciosa posta a Ovest del Lago Hylia. Raggiungerla sfruttando esclusivamente una Torre Topografica potrebbe risultare ostico, motivo per il quale vi consigliamo di raggiungere il lago, identificare il Geoglifo e scalare la parete rocciosa sul quale è dipinto. La decima delle 11 Lacrime Del Drago si troverà sul fiore di sinistra raffigurato nel disegno.

Lacrima 11 – La Spada Suprema Nel Tempo

L’undicesima lacrima si trova a Est della Torre Topografica delle Rovine Di Orbo, vicino al confine con le Terre Di Odin. Non potrete non notare il Geoglifo considerando che rappresenta la Spada Suprema. La penultima delle Lacrime Del Drago sarà situata esattamente nella parte più inferiore del Geoglifo, ovvero sulla punta della lama della Spada Suprema.

Lacrima 12

Ma come?! Ci avete detto che le Lacrime Del Drago sono 11?!? Vero! Ma una volta che le avrete trovate tutte, la missione principale vi fornirà un’ultimo punto di interesse, al centro della Penisola Spilera dove potrete trovare la dodicesima, e ultima, lacrima.

In che ordine raccogliere Le Lacrime Del Drago

Per quanto non sia richiesto raccogliere le Lacrime Del Drago in un ordine preciso, e in tutta onestà vi consigliamo di crearvi un percorso che vi permetta di ottimizzare la vostra missione, ottenerle nell’ordine indicato nella nostra guida vi permetterà di seguire meglio i fatti narrati dai ricordi.

Se, però, deciderete di non fare avanti e indietro come il peggiore corriere della storia di Hyrule, non preoccupatevi perché oltre a poter visionare in qualsiasi momento i ricordi attraverso il Diario Di Viaggio, consultabile premendo -, le cinematiche sono tutte autoconclusive e, per quanto connesse cronologicamente fra loro, riescono comunque a offrire un impianto narrativo coerente anche se visionate in maniera casuale.