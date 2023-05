L’usura delle armi, e degli scudi, in The Legend of Zelda Tears Of The Kingdom, potrebbe risultare un ostacolo per moltissimi giocatori che, anche spendendo ore con il potere Compositor nel tentativo di ottenere delle armi performanti, potrebbero ritrovarsi costantemente in quella spiacevole situazione per la quale il danno inferto da Link, o la sua difesa tramite gli scudi reperibili nel regno, potrebbero rivelarsi non soddisfacenti durante gli scontri più ardui.

Non temete però, perché anche se per ottenere lo Scudo Hylia vi basterà semplicemente terminare il prologo (vi consigliamo di dare un’occhio alla nostra Guida su Dove Trovare Lo Scudo Hylia), per ottenere l’iconica Spada Suprema vi basterà completare venti sacrari e avere un po’ di pazienza.

ATTENZIONE: Ottenere la Spada Suprema, con uno dei due metodi indicati in questa guida, potrebbe vanificare tutto il percorso narrativo che Tears Of The Kingdom compie all’interno della missione principale: Le Lacrime Del Drago. Se non avete intenzione di rovinarvi la storia di questo nuovo capitolo di Link, vi consigliamo di seguire la nostra Guida Alle Lacrime Del Drago e pazientare quanto serve prima di mettere le mani sull’arma più forte del gioco.

Sapevate che la Spada Suprema è “teoricamente” raggiungibile non appena si mette piede su Hyrule, dopo aver ultimato il corposo prologo di Tears Of the Kingdom, ma che per poterla impugnare bisognerà prima superare 20 Sacrari e avere tanta, ma proprio tanta, fortuna?

Eh già, perché la Spada Suprema si trova piantata nella testa del Drago Eburneo, una mastodontica creatura che vola nei cieli di Hyrule, compiendo ripetutamente un percorso ben preciso, sulla quale Link potrà atterrare in ogni momento dell’avventura, correre sul suo dorso fino a raggiungere la testa e provare a estrarne la Spada Suprema dal cranio.

Vi abbiamo detto “provare”, poiché per poter estrarre la Spada Suprema, Link avrà bisogno di due cerchi completi di vigore (ottenibili completando 20 Sacrari e richiedendo 5 Portavigore pregando presso una delle numerose statue). Se tutto questo non bastasse, il tragitto compiuto dal Drago Eburneo è molto lungo e i punti in cui sarà possibile sfruttare le Torri Topografiche (o gli arcipelaghi situati nei cieli) per poterlo raggiungere sono pochi (tre per l’esattezza).

Tutto ciò comporta che per ottenere la Spada Suprema, nelle prime ore di gioco, si potranno sfruttare due metodi ben precisi: uno decisamente facile, ma che richiederà parecchia pazienza e un pizzico di fortuna, e uno leggermente più complesso, che richiederà di affrontare un nemico che potrebbe rivelarsi particolarmente ostico, almeno nelle prime ore di gioco, ma che premierà lo sforzo fatto garantendo di sapere sempre dove si trovi il Drago Eburneo.

Primo Metodo per ottenere la Spada Suprema

Se vi sentite fortunati, potrete provare ad accaparrarvi la Spada Suprema seguendo questi semplici passaggi:

Completate 20 Sacrari.

Recatevi al Forte Di Guardia e pregate presso la statua per scambiare 20 Sfere Della Benedizione con 5 Portavigore.

Dirigetevi nella parte Nord Est di Hyrule e sbloccate la Torre Topografica del Colle Urli.

Dirigetevi nella parte Nord di Hyrule e sbloccate la Torre Topografica delle Rovine Di Orbo.

Tenete a mente che il Drago Eburneo compierà un percorso, in senso antiorario, che partirà dalla Penisola Spilera (Est), proseguirà verso le Terre Di Odin (Nord Est), scenderà diagonalmente per costeggiare sulla destra il Bosco Dei Korogu (Nord), passerà esattamente sopra al Forte Di Guardia e proseguirà fino a raggiungere nuovamente la Penisola Spilera.

A questo punto dovrete armarvi di tanta, tanta, pazienza e cominciare a visitare ciclicamente la Torre Topografica del Colle Urli, la Torre Topografica delle Rovine Di Orbo e Torre Topografica del Forte Di Guardia, tenendo a mente che:

Quando vi lancerete dalla Torre del Colle Urli dovrete prestare attenzione all’area che parte dalla Penisola Spilera e procede vero le Terre Di Odin.

Quando vi lancerete dalla Torre delle Rovine Di Orbo dovrete guarda verso Sud e controllare l’area attorno al Bosco dei Korogu (tenete a mente che questa è la torre da cui è più complesso approcciare il Drago Eburneo).

Dal Forte Di Guardia vi basterà guardare il cielo dalla base della Torre Topografica e, solamente se intravedrete la creatura, lanciarvi nel cielo per atterrarci sopra.

Non sarà difficile identificare il Drago Eburneo, considerando che oltre a essere molto grosso sarà contraddistinto da delle squame bianche, e oro, adornate da delle conformazioni rocciose azzurre scintillanti, che ne ricopriranno quasi completamente il dorso ma incrociarlo dopo esservi lanciati nel cielo richiederà tanta fortuna o, in alternativa, tanta pazienza visto che sarete completamente all’oscuro della sua ubicazione effettiva.

In alternativa, potrete decidere di stazionare alla Torre Topografica del Forte Di Guardia, fissare gli occhi al cielo e aspettare ma vi anticipiamo già che potrebbe volerci anche più di un’ora prima che il Drago Eburneo si palesi, considerando la lentezza con la quale compie il suo tragitto.

Una volta raggiunto il dorso del Drago Eburneo, vi basterà raggiungere la sua testa (non preoccupatevi se scivolerete dal suo corpo, i suoi movimenti creeranno delle correnti ascensionali che vi permetteranno di sfruttare la Paravela per tornarvici in groppa) e tenere premuto A per estrarre, finalmente, la Spada Suprema.

Secondo Metodo

Se la pazienza non è il vostro forte, potrete comunque ottenere la Spada Suprema in maniera piuttosto rapida sfruttando questo metodo alternativo, fate attenzione però che dovrete confrontarvi con un nemico molto potente, specialmente se vi troverete nelle fasi iniziali della vostra avventura.

Come per il metodo precedente, dovrete innanzitutto effettuare questi passaggi:

Completate 20 Sacrari.

Recatevi al Forte Di Guardia e pregate presso la statua per scambiare 20 Sfere Della Benedizione con 5 Portavigore.

Dirigetevi nella parte Nord Est di Hyrule e sbloccate la Torre Topografica del Colle Urli.

Dirigetevi nella parte Nord di Hyrule e sbloccate la Torre Topografica delle Rovine Di Orbo.

A questo punto aprite la mappa di Hyrule e controllate la strada che costeggia la destra del Bosco Dei Korogu. Noterete un crepaccio per accedere al sottosuolo, applicate una puntina e, prima di chiudere la mappa, applicate una seconda puntina sulla mappa del sottosuolo, all’altezza del centro esatto del Bosco Dei Korogu.

Raggiungete il crepaccio e lanciatevi nel sottosuolo. Una volta arrivati seguite la scia di Poo che troverete di fronte a voi e proseguite in direzione della seconda puntina che avrete applicato precedentemente. Fate attenzione alle molteplici aree ricoperte di Miasma che si frapporranno fra voi e il vostro traguardo e, una volta arrivati a destinazione, cercate una struttura in pietra con una colonna sospesa al suo interno.

Usate il potere Acensus per attraversare la colonna e vi ritroverete all’interno del Bosco Dei Korogu. Purtroppo non ci sono altri modi per accedervi, poiché dalla superficie il bosco si rivelerà inavvicinabile. Noterete che sia i Korogu, che il Grande Albero, non proferiranno parola in quanto corrotti dal Miasma.

Sbloccate il sacrario presente nell’area per garantirvi un punti di teletrasporto, ritornate al Forte Di Guardia, riposatevi per ricaricare l’energia vitale di Link e preparatevi per la battaglia distillando pozioni che vi permettano di aumentare il potere d’attacco e acquistando tutte le frecce che potete. Se non ne avete con voi, vi consigliamo di spendere un pò di tempo per reperire almeno una decina di Fiori Bomba da applicare alle vostre frecce durante lo scontro che andrete ad affrontare.

Torante al Bosco Dei Korogu ed entrate nel Grande Albero, al suo interno troverete un crepaccio che vi permetterà di accedere a un ‘arena nel sottosuolo. Non appena atterrerete dovrete affrontare le due forme di uno dei mini-boss più temibili presenti in Tears Of The Kingdom: lo Spettro Ganon.

La prima fase dello scontro vi richiederà di stare costantemente a distanza in quanto le numerose mani di cui è composta la creatura potranno afferrarvi e rimuovervi uno dei vostri cuori, impedendovi di curarvi completamente. Restate lontani e colpite costantemente le mani con le vostre frecce a cui applicherete i Fiori Bomba.

Se la creatura si avvicinerà troppo velocemente, sfruttate le pareti circostanti per prendere le distanze o, in alternativa, per avere un minimo di slancio per potervi librare in aria con la Paravela e poter mirare al mostro con più tranquillità. Questa è la fase più complessa dello scontro, in quanto non potrete avvicinarvi in nessun modo alla creatura, considerando la polla di Miasma dentro al quale si muove, e basterà un colpo al mostro per mandarvi al creatore.

Una volta eliminato il branco di braccia, apparirà lo Spettro Ganon, il quale darà il via a una battagli basata prettamente sulle vostre abilità. Il demone avrà tre attacchi: due fendenti laterali e uno che effettuerà dopo esseresi scagliato contro Link. Imbracciate il vostro scudo e tenetevi pronti a saltare a tempo, in modo da rallentare il tempo e poter contrattaccare con tutta calma. Tenete a mente che:

Quando lo Spettro Ganon compierà un fendente laterale, vi basterà saltare all’indietro per compiere un contrattacco.

Quando lo Spettro Ganon si scaglierà contro Link, dovrete saltare lateralmente poco prima che sferrerà il fendente.

Questo scontro sarà tutto basato sulla pazienza e sulla prontezza di riflessi. Ricordatevi che, se combatterete il mostro nelle fasi iniziali della vostra avventura, un colpo dello Spettro Ganon vi garantirà un Game Over immediato, obbligandovi a ripetere lo scontro anche con la creatura composta di braccia e Miasma.

TRUCCO: Se proprio non riuscite a eliminare l’orrida creatura, e lo Spettro Ganon, potete sfruttare un piccolo glitch che vi permette di essere praticamente invulnerabili per tutta la durata dello scontro. Tenete a mente che questo tipo di exploit potrebbero essere corretti da futuri update e che la posizione in cui si dovrà posizionare Link non è immediata da comprendere. Una volta scesi nel crepaccio, correte contro il muro dell’arena posto alle spalle di dove atterrerete. Assicuratevi di avere Link perfettamente con la faccia al muro, dando le spalle al mostro composto da numerose braccia. Mirate con l’arco mentre state ancora guardando il muro e giratevi di 180° senza muovere lo stick sinistro. Se tutto sarà stato fatto correttamente, entrambi i nemici non vi riusciranno a colpire e voi potrete continuare a lanciargli frecce addosso fino a che non moriranno.

Una volta vinto lo scontro, il Grande Albero, e l’intero Bosco Dei Korogu, saranno liberi dalla corruzione e come ricompensa riceverete una nuova missione principale che vi richiederà proprio di estrarre la Spada Suprema dal cranio del Drago Eburneo. La differenza con il primo metodo risiede nel fatto che, una volta attivata la localizzazione sulla mappa di questa specifica missione, noterete che il puntino indicherà sempre la posizione precisa del Drago, permettendovi di sapere dove recarvi per potergli salire sul dorso.

Come vi anticipavamo in apertura, tenente a mente che seguire uno di questi due metodi, vanificherà parzialmente tutto il percorso narrativo della missione Le Lacrime Del Drago, la quale rimarrà disponibile per il completamente ma assumerà tutto un’altro aspetto in termini meramente narrativi.

Una volta in possesso della Spada Suprema, noterete che non avrà un valore di attacco ma vi verrà indicato solamente che una volta esauritone il potere dovrete attenedere dieci minuti per poterla usare nuovamente.

Per quanto non sia specificato il potere effettivo della Spada Suprema, noterete fin da subito che si tratta dell’arma più potente presente in Tears Of the Kingdom, in grado di lanciare raggi energetici, fondersi con i materiali del vostro inventario per aumentare il proprio potere ed entrare in sinergia con alcuni minerali permettendo di sferrare attacchi elementali a distanza.

Per scoprire quali altri segreti nasconde Hyrule, vi rimandiamo alla nostra Guida Completa a The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom.