The Legend of Zelda: Link’s Awakening: trailer e data di uscita dell’E3 2019

The Legend of Zelda Link's Awakening si mostra con data di uscita e nuovo trailer all'E3 2019 durante il Nintendo Direct. Ecco i dettagli.

Il Nintendo Direct ci ha fatto dopo di vari annunci, ma tra i molti spicca di certo il nuovo gameplay di The Legend of Zelda Link’s Awakening, il remake del classico Nintendo. Il nuovo filmato, che potete trovare poco sotto, ci mostra varie scene di gameplay durante le quali vediamo Link combattere usando la classica combinazione spada e scudo, le bombe e armi dalla distanza come un arco. L’esplorazione, ovviamente, avrà un ruolo fondamentale durante l’avventura: possiamo inoltre vedere che il gioco proporrà più tipi di visuale; il grosso dell’avventura, sopratutto nei dungeon, sarà con la classica visuale dall’alto, ma ci saranno sezione, tipo una di pesca, durante la quale la visuale diventa bidimensionale.

Inoltre, è stato mostrato un editor di livelli: potremo creare la nostra combinazione di stanze e metterci alla prova per ottenere ricompense uniche. Infine, è stata annunciata la data di uscita: 20 settembre 2019. Ecco a voi il trailer di quanto mostrato durante il Nintendo Direct.

Diteci, cosa ne pensate di The Legend of Zelda: Link’s Awakening? Vi ispira oppure avreste preferito il remake di un altro capitolo della serie?