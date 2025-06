L'estate videoludica potrebbe riservare sorprese significative per gli appassionati Nintendo, con l'azienda di Kyoto che starebbe preparando un evento dedicato per svelare finalmente le proprie carte per il resto del 2024 e il futuro prossimo. Sono emersi, infatti, nuovi dettagli su quello che potrebbe essere un Nintendo Direct cruciale per delineare la strategia della compagnia giapponese.

Wood Hawker, figura nota nel panorama videoludico per il suo canale YouTube BeatEmUps e il podcast Nontendo, ha condiviso informazioni che potrebbero rivelare i contenuti di questo atteso evento. Durante l'episodio del 20 giugno del suo show, Hawker ha sostenuto che Nintendo organizzerà un Direct nel corso di luglio, pur non potendo rivelare le proprie fonti.

La strategia comunicativa di Nintendo ha mostrato negli ultimi mesi un approccio particolarmente cauto e misurato. L'assenza della compagnia dal Summer Game Fest aveva già alimentato le speculazioni su un evento indipendente, in linea con la tradizione dell'azienda di gestire autonomamente le proprie comunicazioni più importanti. Finora, infatti, i dettagli sui titoli first-party sono rimasti scarsi, limitandosi all'annuncio di Mario Kart World come titolo di lancio per Nintendo Switch 2, l'imminente Donkey Kong Bananza previsto per il 17 luglio (potete già preordinarlo su Amazon), e l'atteso Metroid Prime 4 che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno.

Classici del passato e novità moderne

Secondo le indiscrezioni raccolte da Hawker, l'evento di luglio potrebbe riservare diverse sorprese legate al recupero di titoli storici. Particolare attenzione sarebbe rivolta ai classici dell'era GameCube, con alcuni "shadow drop" che potrebbero includere Pokémon Colosseum. Pokémon XD: Gale of Darkness, sequel spirituale di Colosseum, dovrebbe invece seguire in un secondo momento, completando il recupero di questa particolare saga Pokémon.

Il panorama delle novità non si limiterebbe ai titoli nostalgici, ma si estenderebbe anche a produzioni moderne di terze parti. Tra i giochi che potrebbero approdare su Nintendo Switch 2 figurerebbero Metaphor: ReFantazio, Death Stranding Director's Cut e The Witcher 3: Wild Hunt. L'organizzazione del Direct seguirebbe un format ormai collaudato, concentrandosi inizialmente sulla line-up del secondo semestre 2024. Questo segmento potrebbe finalmente rivelare la data di uscita definitiva di Metroid Prime 4, titolo che ha attraversato un travagliato sviluppo ma che rappresenta uno dei progetti più attesi dai fan della saga di Samus Aran.

La conclusione dell'evento, secondo le previsioni di Hawker, seguirebbe la tradizione Apple del "one more thing", con una breve apparizione di Isabelle per annunciare l'arrivo di un nuovo capitolo di Animal Crossing, programmato per il 2026.

Ovviamente, le informazioni condivise mantengono un carattere speculativo, come lo stesso Hawker tiene a precisare. Il content creator ha specificato di non poter garantire l'affidabilità totale di questi dettagli, pur dichiarando che non si stupirebbe se si rivelassero accurati. Insomma, non ci resta che attendere notizie ufficiali da parte di Nintendo.