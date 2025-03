Nintendo Direct annunciato per il 27 marzo: ecco cosa aspettarsi

Il panorama delle comunicazioni ufficiali di Nintendo sta vivendo un periodo di transizione significativo, mentre l'azienda giapponese si prepara al cambio generazionale delle sue console. Nella giornata di mercoledì, Nintendo ha annunciato un nuovo evento Direct programmato per il 27 marzo, specificando che la presentazione sarà interamente dedicata ai giochi in arrivo sulla piattaforma Switch originale.

Questo appuntamento rappresenta potenzialmente uno degli ultimi, se non l'ultimo showcase incentrato sulla console attuale, mentre l'ombra di Nintendo Switch 2 si allunga sempre più sul futuro dell'azienda.

L'evento digitale, della durata di circa 30 minuti, andrà in onda giovedì alle 16:00 ore italiane e sarà trasmesso attraverso il canale YouTube ufficiale di Nintendo. La casa di Kyoto ha esplicitamente chiarito che il focus sarà esclusivamente sui titoli destinati alla piattaforma Switch originale, escludendo qualsiasi riferimento al tanto atteso successore.

Attualmente, il calendario ufficiale di Nintendo presenta un solo titolo confermato per Switch: Metroid Prime 4: Beyond. Nonostante numerosi editori terze parti continuino a supportare la piattaforma con nuove uscite, l'organizzazione di un Direct specifico suggerisce che la stessa Nintendo potrebbe avere altre sorprese in serbo per la sua console di successo.

La tempistica di questo annuncio assume particolare rilevanza considerando che appena una settimana dopo, precisamente mercoledì 2 aprile, Nintendo terrà un altro Direct interamente dedicato a Nintendo Switch 2. Questa sequenza di eventi segna chiaramente una strategia di transizione graduale tra le due generazioni di hardware.

Secondo le indiscrezioni del settore, il lancio del successore dell'attuale Switch dovrebbe avvenire tra la tarda primavera e l'inizio dell'estate. Questo posizionamento temporale suggerisce che il Direct del 27 marzo potrebbe rappresentare l'ultima grande vetrina per la console che ha rivoluzionato il mercato videoludico negli ultimi sette anni.