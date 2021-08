The Medium gira meglio su PlayStation 5 grazie al DualSense

The Medium è stato tra i più grandi protagonisti della line-up di inizio anno di Xbox Series X|S, che abbiamo anche recensito, ma sappiamo già che sarà rilasciato anche su PlayStation 5. L’opera di Bloober Team sfrutta in modo molto intelligente gli SSD delle piattaforme di nuova generazione, cosa che lo avrebbe reso particolarmente difficile da portare anche su PlayStation 4 e Xbox One. Ora che The Medium è in arrivo anche su PS5, lo sviluppatore ha voluto condividere un video che ne evidenzia le differenze rispetto la versione Xbox Series X.

Le più grandi novità riguardano soprattutto l’utilizzo del DualSense, che Bloober Team ha sfruttato pienamente per rendere l’esperienza di gioco molto più immersiva. Nella presentazione, che trovate di seguito, possiamo vedere alcune delle più interessanti migliorie ludiche tra cui la possibilità di ispezionare gli oggetti con il touch pad, muovere la visuale in prima persona muovendo il controller oppure quello di percepire la tensione dei poteri di Marianne grazie ai grilletti adattivi.

Per fare altri esempi, quando utilizzeremo gli scudi potremo sentire gli oggetti che lo colpiscono sui palmi delle nostre mani per via del feedback aptico inserito nel DualSense. La stessa funzione avrà poi un’utilità più strettamente legata al gameplay, dato che in alcune sezioni ci farà sentire quanto a lungo la protagonista potrà trattenere il respiro per nascondersi dai nemici. Insomma, è molto interessante vedere quanto Bloober Team creda davvero nelle possibilità del controller di PlayStation 5.

Tuttavia, è ancor più curioso vedere come il titolo sia effettivamente più immersivo su PS5 rispetto alla versione per Xbox Series X, sebbene sia stato tra i più importanti della sua line-up esclusiva finora. Ricordiamo ai lettori che The Medium è stato già rilasciato anche su PC, mentre è in arrivo su PlayStation 5 nelle prossime settimane, esattamente il 3 settembre 2021. Peraltro, nello stesso giorno sarà rilasciata anche la versione fisica del titolo per Xbox Series X e PC.