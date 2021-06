The Medium, spunta la versione PlayStation 5

I database dell’ESRB potrebbero aver svelato la versione PlayStation 5 di The Medium. Il gioco, sviluppato da Bloober Team ha debuttato il 28 gennaio 2021, come prima esclusiva third party di casa Microsoft. L’horror psicologico, infatti, è uscito su Xbox Series X e Xbox Series S (oltre che PC Windows 10) ma ora sembra che possa accomodarsi anche sulla nuova console di casa Sony.

Da diversi anni oramai i database dei vari enti di classificazione dei videogiochi (tra cui proprio l’ESRB) svelano per errore progetti non annunciati, come ad esempio vari porting. Ed è proprio il caso di The Medium. Gli sviluppatori in effetti non hanno mai parlato degli accordi di esclusività con Microsoft per il loro horror psicologico e la possibilità che si trattasse di un’esclusiva temporanea era già nell’aria da diverso tempo.

La classificazione dell’ESRB non lascia dubbi in merito. Nel caso venisse confermata dagli sviluppatori (a questo punto potrebbe accadere in qualsiasi momento) The Medium arriverà in effetti anche su PlayStation 5. Resta ovviamente da verificare il periodo di lancio e quando ci sarà l’annuncio ufficiale in merito.

Non è la prima volta che un gioco per Xbox Series X, Xbox Series S e PC Windows 10 si trova in una situazione del genere. Oltre a The Medium, infatti, si vocifera oramai da un po’ di tempo la possibilità che STALKER 2, il first person shooter a tinte horror con elementi da gioco di ruolo possa arrivare su PlayStation 5. Al momento il gioco di GSC Game World deve ancora debuttare sul mercato ma un recente leak ha indicato l’arrivo anche sulla console Sony dopo un breve periodo di esclusività. Notizie ovviamente ancora da confermare ma conoscendo l’andamento del mercato e gli accordi tra terze parti che sono sempre meno incentrati sull’esclusività totale non è da escludere l’arrivo di giochi che passano da una console all’altra.