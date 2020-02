The Outer Worlds: ecco le prime immagini della versione Nintendo Switch

The Outer Worlds, Il nuovo gioco di ruolo fantascientifico di Obsidian sta finalmente per sbarcare anche su Nintendo Switch. C’è voluto qualche mese di attesa per i possessori della console ibrida di Nintendo, ma il prossimo 6 marzo potranno partire anche loro per la colonia di Alcione per intraprendere una folle avventura spaziale fatta di strambi personaggi e grandi pericoli.

Per allietare l’attesa Nintendo ha da poco rilasciato le prime immagini relative alla versione Switch di The Outer Worlds. Il porting sembra scendere a qualche minimo compromesso grafico, soprattutto sulle texture, ma il lavoro operato da Virtuous, già fautori dei porting su Nintendo Switch di Dark Souls Remastered e Starlink Battle for Atlas.

In un’intervista pubblicata a settembre 2019, la sceneggiatrice di The Outer Worlds, Megan Starks, aveva dichiarato che l’idea di proporre il titolo anche sulla console Nintendo la rendeva molto felice. “Matt, il nostro produttore, è un grande fan di Nintendo e pubblicare il gioco su Switch è stato un momento clou della sua vita” dichiarò la Starks in quell’occasione.

Nonostante Obsidian abbia le mani in pasta su Grounded e una nuova IP per la prossima generazione di console, il team non ha abbandonato lo sviluppo di The Outer Worlds. Nel 2020 infatti è atteso il rilascio di un DLC dai contenuti ancora sconosciuti, ma andrà sicuramente a proporre nuove ore di contenuti al titolo fantascientifico. Siete pronti per partire in questa folle avventura spaziale in tutta comodità anche su Nintendo Switch?