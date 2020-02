Nintendo Switch: la produzione cala a causa del Coronavirus?

Il Coronavirus sta creando paura e scompiglio in tutto il mondo. Come ben sappiamo l’epidemia con epicentro a Wuhan ha causato diversi morti ed i contagi stanno aumentando ogni giorno sempre di più. Se la preoccupazione di tutti va, come giusto che sia, alle vite umane, a risentire dei problemi derivanti dal contagio è anche la produzione, tra tutte anche quella videoludica ed in particolar modo quella di Nintendo Switch.

In queste ore l’azienda giapponese in una nota ufficiale sul loro sito si è scusata proprio per la carenza di scorte di Nintendo Switch che vengono prodotte anche in Cina. A causa del Coronavirus, le persone che risiedono in Cina hanno dovuto prendere delle precauzioni interrompendo e rallentando successivamente la produzione. Sebbene le scuse ufficiali si riferiscano alle vendite in Giappone, esiste però la possibilità che anche in altri mercati si verifichino carenze di scorte. L’analista Daniel Ahmad ha dichiarato quello che pensa attraverso un tweet.

Sony, Microsoft and Nintendo said that 96% of consoles imported to the US in 2018 were produced in China. Hence why the coronavirus outbreak is having an impact on manufacturing. https://t.co/AAgQzF2JGM — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 6, 2020

“Sony, Microsoft e Nintendo hanno dichiarato che il 96% delle console importate negli Stati Uniti nel 2018 sono state prodotte in Cina. Ecco perché l’epidemia del Coronavirus sta destando continue preoccupazioni sulla produzione“. Ha detto Ahmad. Dal momento che l’epidemia deve essere ancora controllata e debellata, non si sa esattamente quanto durerà questo problema. Nel frattempo ci auguriamo che tutte le persone in Cina siano prontamente al sicuro. Non ci resta quindi che aspettare e sperare che il problema venga risolto al più presto. Ricordiamo che il Tapei Game Show e altri eventi videoludici e mondiali sono stati cancellati e/o rinviati a data da destinarsi. Invitiamo infine i nostri lettori ad evitare psicosi inutili in quanto la situazione in cui ci troviamo deve essere si, assolutamente monitorata ma senza però ricadere in atteggiamenti incivili verso un popolo che sta già subendo un enorme trauma.

