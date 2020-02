The Outer Worlds rinviato su Nintendo Switch a causa del Coronavirus

Sembra che il Coronavirus stia causando ogni sorta di problemi in questi mesi, anche nell’ambito videoludico. Come ben sappiamo l’epidemia con epicentro a Wuhan ha causato diversi morti ed i contagi stanno aumentando ogni giorno sempre di più. Se la preoccupazione di tutti va, come giusto che sia, alle vite umane, a risentire dei problemi derivanti dal contagio è anche la produzione. Ieri infatti vi abbiamo parlato di quanto di Nintendo Switch stia accusando tali problemi. Un’altra batosta è arrivata in questo giorni e riguarda ancora la console ibrida di casa di Kyoto: The Outer Worlds è stato ufficialmente rinviato.

Secondo un post su Twitter, Private Division ha annunciato che a causa del Coronavirus, il porting per Nintendo Switch di The Outer Worlds è stato rinviato a data da destinarsi. Lo studio che ha lavorato al porting ha sede proprio in Cina ed in questi giorni ha chiuso momentaneamente a causa dell’epidemia. Qui di seguito vi lasciamo il comunicato ufficiale.

We’re delaying @OuterWorlds on Nintendo Switch due to the coronavirus impacting the Virtuos team working on the port, to provide them enough time to finish development. We’ll now be releasing the physical version on cartridge. Once we have a new launch date, we’ll let you know! — Private Division (@PrivateDivision) February 6, 2020

“Abbiamo dovuto rinviare The Outer Worlds per Nintendo Switch a causa del Coronavirus, il quale ha avuto un impatto molto forte sul team di sviluppo Virtuos che sta lavorando al progetto. Abbiamo quindi deciso di rinviarlo per fornire loro il tempo necessario per completare lo sviluppo“. Hanno dichiarato così i ragazzi di Private Division. Ricordiamo che il rilascio del titolo era previsto per il 6 marzo 2020. Non ci resta quindi che aspettare nuove notizie a riguardo, sperando vivamente che l’epidemia venga debellata al più presto.

In tutto questo però c’è una nota positiva, se possiamo chiamarla così. Private Division ha dichiarato che la versione fisica di The Outer Worlds conterrà la cartuccia, infatti inizialmente avevano sottolineato che tale versione avrebbe avuto al suo interno solo un codice scaricabile dal Nintendo eShop. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa notizia. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le notizie relative al porting di The Outer Worlds su Nintendo Switch.