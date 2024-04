Epic Games Store: due imperdibili giochi gratis per gli amanti degli immersive sim

Epic Games Store ha nuovamente offerto ai suoi utenti una doppietta di giochi gratuiti disponibili da oggi, 4 aprile 2024, fino al prossimo 11 aprile.

Continua quindi la tradizione di fornire regolarmente titoli di indubbia qualità, senza alcun costo per gli utenti. Questa settimana i giocatori hanno l'opportunità di aggiungere alla propria libreria due titoli decisamente interessanti: The Outer Worlds e Thief.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition è un gioco di ruolo in prima persona che trasporta i giocatori in un affascinante viaggio attraverso pianeti alieni colonizzati. Qui, si trovano coinvolti in una intricata cospirazione che minaccia l'esistenza stessa della colonia di Halcyon.

Questa edizione presenta una serie di miglioramenti, tra cui un comparto grafico migliorato, nuove ambientazioni, un aumento del livello massimo del personaggio e tutte le espansioni precedentemente rilasciate.

Un pacchetto decisamente corposo e capace di regalare agli amanti delle produzioni targate Obsidian, decine e decine di ore in compagnia di una delle produzioni più irriverenti, e istrioniche, della celebre software house.

Il secondo titolo, Thief, rappresenta il reboot di una celebre saga stealth molto famosa fra i giocatori PC. Pubblicato originariamente nel 2014, il titolo è ambientato in una cupa metropoli medievale, ricca di magia ed elementi steam punk, il gioco mette i giocatori nei panni di Garrett, un abile ladro impegnato in furti e missioni segrete.

Sfruttando le abilità stealth del protagonista, i giocatori dovranno muoversi nell'ombra e sfruttare l'ambiente circostante per compiere le loro imprese senza essere scoperti. Con una trama avvincente e un gameplay coinvolgente, ricco di elementi da immersive sim, Thief offre un'esperienza unica nel panorama dei giochi stealth.

Per riscattare i giochi gratuiti offerti dall'Epic Games Store, i giocatori non dovranno fa altro che visitare le rispettive pagine dei giochi sopracitati, dopo aver effettuato l'accesso al proprio account Epic Games, e riscattarli. Come da tradizione, i due titoli rimarranno di proprietà dei giocatori senza limiti di tempo.

L'unico dettaglio da tenere a mente è che entrambi i titoli saranno disponibili gratuitamente fino alle 16:59 di giovedì 11 aprile 2024, momento nel quale verrà reso disponibile il prossimo gioco gratuito: Ghostrunner.