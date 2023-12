Epic Games Store: The Outer Worlds gratis per festeggiare Santo Stefano

L'Epic Games Store rende, di nuovo, felici i giocatori regalando The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, segnando un terzetto di ottime produzioni regalate in questi giorni di festa.

Come già visto con Fallout 3: Game Of The Year Edition, e Ghostwire Tokyo, avrete fino alle 17:00 della giornata di oggi per poter scaricare The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition in maniera totalmente gratuita, risparmiando ben 59,99€.

Questa edizione del gioco, inoltre, include, oltre al titolo base, le espansioni Assassinio su Eridano e Pericolo su Gorgone, offrendo l'esperienza più completa possibile per l'ottimo titolo di Obsidian Entertainment.

Con oltre cinque milioni di copie vendute, The Outer Worlds è un Action-RPG coinvolgente che trasporta i giocatori in una colonia remota minacciata da un imminente annientamento.

Il titolo pone i giocatori nei panni di un individuo svegliatosi in ritardo dal sonno criogenico e che si ritroverà con l'arduo compito di diventare l'eroe salvatore della colonia.

Nella nostra recensione indicavamo che, The Outer Worlds, può essere considerato come la rappresentazione videoludica di alcuni classici del cinema, della televisione e della letteratura quali Space Truckers, Guida Galattica per gli Autostoppisti e Firefly, mischiando irriverenza e dark humor attraverso un universo ben scritto e che, nonostante le dimensione ridotte, regala una delle migliori esperienza ruolistiche in salsa spaziale.

Per ottenere gratuitamente questo titolo, gli utenti possono visitare la pagina del gioco su Epic Games Store, effettuare l'accesso e cliccare sul pulsante "ottieni", seguendo poi le istruzioni a schermo per completare il processo di acquisizione.

Ovviamente il titolo sarà vostro per sempre, senza alcuna limitazione. Vi ricordiamo ancora una volta, però, che avrete tempo fino alle 17:00 di oggi.