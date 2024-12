The Spectrum | Recensione - Una delle migliori "console" di Retro Games

Retro Games Limited è ormai da anni che sviluppa console console nostalgiche ispirate a vecchi computer che hanno fatto la storia, facendolo però sempre in maniera rispettosa con un occhio di riguardo verso ciò che cercano effettivamente gli appassionati. The Spectrum è il loro nuovo prodotto, una riedizione moderna e fedele del leggendario Sinclair ZX Spectrum, uno degli home computer più iconici degli anni '80. Il nuovo dispositivo, pur mantenendo l’estetica e il feeling dell’originale, si adatta alle esigenze moderne con caratteristiche aggiornate come l’uscita HDMI e la possibilità di caricare giochi via USB.

Nelle ultime settimane lo abbiamo provato, costatando un un prodotto capace di essere sì, nostalgico, ma anche qualitativamente tra i migliori prodotti dell'azienda.

Come è fatta

Chiunque abbia vissuto l’epoca d’oro degli home computer troverà il design di The Spectrum immediatamente familiare. Retro Games Limited ha replicato con estrema precisione le dimensioni (30 x 19,1 x 7,9 cm; 990 grammi) e i dettagli dello ZX Spectrum originale, compresa la famigerata tastiera in gomma, che ha diviso gli utenti dell’epoca per la sua peculiare sensazione tattile. Pur non essendo la soluzione più comoda per lunghe sessioni di gioco, questa scelta estetica e funzionale è un omaggio imprescindibile per chi cerca un’esperienza autentica e non poteva mancare in questa iterazione moderna.

A ogni modo, nonostante l’aderenza al design originale, The Spectrum introduce diverse migliorie che lo rendono adatto al contesto moderno. L’aggiunta di un’uscita HDMI consente di collegarlo facilmente alle TV attuali, eliminando la necessità di adattatori e semplificando la configurazione. Inoltre, la possibilità di caricare giochi via USB rappresenta un netto miglioramento rispetto ai laboriosi caricamenti da cassetta dell’originale.

La mancanza dell'alimentatore è ormai una prassi per questa tipologia di prodotti, anche se comunque basta un qualsiasi alimentatore di ricaricare per cellulari per farlo funzionare adeguatamente. L'assenza del gamepad, però, ci ha un po' fatto storcere il naso: vero, lo ZX Spectrum non aveva un controller, ma ci sarebbe piaciuto che l'azienda avesse pensato a introdurne uno di piccola taglia per godere al meglio i titoli. Tuttavia, va comunque precisato che qualsiasi gamepad moderno è compatibile con questa piattaforma e Retro Games Limited offre la possibilità comunque di acquistare separatamente un pad compatibile.

La nostra esperienza

Il cuore di The Spectrum è la sua capacità di emulare con precisione non solo lo ZX Spectrum 48K, ma anche il modello 128K e altre varianti successive, inclusi alcuni modelli Amstrad. Questo lo rende un dispositivo versatile, capace di supportare un’ampia gamma di titoli che hanno segnato la storia del gaming su computer.

La piattaforma dispone di 48 giochi preinstallati, tra cui alcuni classici come The Hobbit, TCQ, Shovel Adventure, ma anche altri giochi quali Alien Girl, Phantis o Army Moves. Se questi non vi dovessero bastare, sappiate che è comunque possibile riprodurne altri tramite una chiavetta USB e relativi file in formato .tap, scaricabili ormai sull'Internet.

La vera bellezza di questa macchina è la possibilità di giocare in qualunque modo noi vogliamo. Al di là della possibilità di valutare il formato video di gioco, è anche possibile replicare l'avvio della piattaforma esattamente come negli anni '80, mantenendo (volendo) anche gli stessi caricamenti e velocità di gioco. Per alcune questo potrebbe essere una banalità, ma per molti significa letteralmente preservare un computer storico.

Ovviamente per chi non ha interesse potrà sfruttare The Spectrum con una serie di novità che migliorano, non di poco, il gameplay generale. Da filtri grafici migliori a funzioni di salvataggio e rewind che permettono di tornare indietro nel tempo di circa 40 secondi, evitando così errori madornali che potrebbero compromettere una sessione di gioco.

Se siete nostalgici dello ZX Spectrum originale, The Spectrum (venduto a soli 100 euro) è l'occasione perfetta per rivivere i vostri ricordi d'infanzia senza dover affrontare le complicazioni tecniche tipiche dell'hardware vintage.

Anche gli appassionati di retrogaming troveranno molto da amare in questa riedizione. L'emulazione fedele, la selezione di giochi preinstallati e la possibilità di caricare altri titoli rendono The Spectrum un vero paradiso per chi desidera immergersi in un'epoca dove il gaming era creativo, accessibile e genuino. È un modo per tornare alle origini, ma senza le difficoltà tecniche di un tempo.

Infine, se siete semplicemente curiosi di scoprire un pezzo fondamentale della storia dell'informatica (come chi sta scrivendo questa recensione), The Spectrum offre un'opportunità decisamente unica visto quanto sia poco fattibile recuperare un vero ZX Spectrum.