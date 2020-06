The Witcher 3 gratis: ecco il link download e i dettagli

Questa mattina vi abbiamo segnalato la disponibilità di un nuovo gioco gratis per Nintendo Switch. Ora, invece, è il momento di un gioco gratis PC: The Witcher 3. Tramite GOG Galaxy 2.0 è infatti ora possibile ottenere The Witcher 3 gratis, ma ci sono alcune limitazioni. Infatti, non si tratta di una promozione aperta a tutti, ma solo a una ristretta cerchia di giocatori. Vediamo tutti i dettagli.

Se si possiede una versione PS4, Xbox One, PC Steam, PC Origin o PC Epic Games Store di The Witcher 3 Wild Hunt o di The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, si può ottenere The Witcher 3 gratis in versione GOG. Si tratta quindi di una promozione utile sopratutto per i giocatori console che vogliono provare l’amato videogame di CD Projekt RED anche su PC, senza spendere un singolo centesimo.

Come avete notato, non è menzionata la versione Nintendo Switch delle avventure dello strigo, in quanto, come viene spiegato, non vi è alcuna integrazione tra la console ibrida giapponese e GOG. Ricordate inoltre che se possedete la versione base del gioco, otterrete The Witcher 3 gratis in versione “liscia”. Se invece possedete la GOTY, allora anche su GOG otterrete la GOTY. Purtroppo, se avete acquistato la versione base e poi i DLC a parte, non avrete modo di ottenerli su GOG.

Se già possedete The Witcher 3 su GOG, ma avete la versione GOTY su un’altra piattaforma, potete comunque ottenere la versione GOTY su GOG con questa promozione. Se possedete il gioco su più piattaforme esterne a GOG, otterrete solo una copia gratis. Se possedete già The Witcher 3 su GOG, potete comunque sfruttare l’offerta e ottenere un codice regalo valido per una settimana da dare a un vostro amico/a.

Questa promozione durerà fino al 23 giugno, precisamente fino alle 12:00, ora italiana. Se volete fare il download del gioco, dovete aggiornare GOG Galaxy alla versione 2.0 da questo indirizzo. Una volta avviata l’app aggiornata, vi apparirà un banner dedicato (lo potete trovare anche nella pagina prodotto del gioco).