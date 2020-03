The Witcher 4: priorità a Cyberpunk 2077 per il momento, le parole di Adam Badwoski

L’enorme successo della serie Netflix The Witcher, ispirata dall’omonima seria di videogiochi di casa CD Projekt, starà sicuramente contribuendo al grande alone di mistero che circonda l’uscita di The Witcher 4: rumor, ormai sempre più concreto, che aleggia dal lontano 2015 in seguito all’uscita del terzo titolo della serie.

Come vi abbiamo già anticipato in questo recente articolo, dalle parole del presidente della software house polacca, Adam Kiciński, si rivela molto plausibile l’uscita di The Witcher 4, data la volontà della società di voler continuare a sviluppare giochi all’interno del mondo “witcher” o “cyberpunk”. Non vi è ancora la certezza assoluta, ma le parole lasciano ben sperare i fan della serie.

Ieri il direttore di CD Projekt Red, dipartimento dell’azienda che si è occupato dello sviluppo della serie The Witcher, Adam Badwoski, per placare gli animi degli amanti della serie e fare chiarezza sulle parole di Kiciński, ha postato il seguente tweet:

The Witcher è sempre presente nei nostri cuori e nelle nostre menti, ma al momento siamo totalmente concentrati su Cyberpunk 2077. Quando arriverà il momento opportuno, inizieremo a parlare di altri progetti

Con questo messaggio Badwoski non smentisce la possibilità di The Witcher 4. Anzi, dalle sue parole appare evidente che il progetto sia in valutazione ma bisognerà prima aspettare il 17 settembre, data di uscita di Cyberpunk 2077. Speriamo che non venga ulteriormente rimandata la data di uscita del videogioco come accade già a gennaio, sopratutto data la situazione attuale a causa della pandemia di coronavirus (COVID-19).

È lecito domandarsi a questo punto a cosa sia dovuta la mancanza di un chiaro annuncio ufficiale su un eventuale The Witcher 4. Che sia una strategia di marketing per aumentare l’hype creatosi? Sono davvero completamente impegnati sul lavoro di Cyberpunk 2077? O hanno in mente un gioco totalmente diverso? Diteci la vostra nei commenti.