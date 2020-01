Cyberpunk 2077 è stato rimandato per colpa di PS4 e Xbox One, secondo un insider

Ci ritroviamo a parlarne fin troppo spesso, ma questo gennaio è stato il mese dei rimandi. Marvel’s Avengers, Marvel’s Iron Man VR, Final Fantasy 7 Remake, Dying Light 2 e, forse il più pesante per molti, Cyberpunk 2077. Il gioco di ruolo sci-fi di CD Projekt RED era atteso da praticamente tutti, ma è stato rimandato dalla primavera all’autunno. Un cambiamento non da poco che è stato giustificato dalla necessità di rifinire il gioco e dare ai giocatori la migliore esperienza possibile.

Un insider polacco, Borys Niespielak, ha però affermato che il problema è un po’ più specifico. Pare che il vero grande problema per gli sviluppatori sia l’attuale generazione di console e, più precisamente, i modelli base PS4 e Xbox One. Parlando a un podcast, l’insider ha detto che in particolar modo la console Microsoft non riesce a gestire Cyberpunk 2077.

La fonte di Niespielak afferma che “il problema con Xbox non è stato risolto in tempo per gennaio 2020, quindi la data di uscita è stata spostata”. Le performance di tale versione erano “estremamente insoddisfacenti”.

Ovviamente non si tratta di informazioni ufficiali, quindi per ora consideratelo unicamente come un rumor: una (mezza) conferma potremo probabilmente averla solo l’uscita del gioco. Un confronto diretto da Xbox One e Xbox One X renderà chiaro se CD Projekt RED avrà dovuto eseguire un downgrade della versione base del gioco. Dopo le critiche ricevute con The Witcher 3, però, lo sviluppatore probabilmente vuole evitare un approccio del genere.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 17 settembre 2020 per PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. In quale versione vorrete giocarlo?