Tomb Raider celebra i 25 anni, nuovo gioco in sviluppo!

Tomb Raider è probabilmente una delle saghe videoludiche più amate dal pubblico. Se siete nati tra gli anni 80/90 sicuramente avrete dei bei ricordi di Lara Croft e delle sue fantastiche avventure. Nel corso degli anni abbiamo visto videogames, fumetti, film tratti dall’omonimo videogame e, proprio in queste ore, avrete saputo anche di un progetto animato in lavorazione e in arrivo prossimamente sulla nota piattaforma Netflix. Insomma, il brand sembra essere più vivo che mai.

Square Enix si sta preparando a festeggiare i 25 anni di Tomb Raider in grande stile proponendo una serie di eventi e annunci in programma per il mese di febbraio. La pagina ufficiale Twitter ha postato un video celebrativo interessante, che potrete vedere alla fine di questa notizia, in cui viene addirittura annunciato un nuovo gioco in sviluppo che includerà diversi elementi presi dai vecchi capitoli rilasciati per la prima gloriosa PlayStation e quelli più recenti. Non si hanno ulteriori informazioni, ma siamo certi che ci sarà un reveal in programma nel 2021.

Il mese di febbraio quindi potrebbe essere a tema Tomb Raider, e questo farà sicuramente felici i fan di Lara Croft. Come accennato prima, è in lavorazione una serie animata oltre a Tomb Raider Reloaded gioco mobile scaricabile gratuitamente sui dispositivi Android e iOS il quale verrà lanciato nel corso del 2021. Vi ricordiamo infine che avrete a disposizione ancora pochi giorni per poter scaricare l’ottimo Shadow of Tomb Raider se siete abbonati al servizio PlayStation Plus.

We're celebrating 25 Years of Tomb Raider throughout 2021, with community features, nostalgic content, and surprises along the way! pic.twitter.com/cOmsfVj8jr — Tomb Raider (@tombraider) January 27, 2021

Cosa ne pensate di questa notizia? Cosa vi aspettate dal prossimo gioco di Lara Amelia Croft? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità riguardanti uno dei franchise più amati di sempre.