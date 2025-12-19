Avatar di Ospite React_Master #769 0
beh però ragazzi non è che possiamo pretendere tutto, alla fine hanno ragione
Ma la parte sui cinefili che inorridiscono col doppiaggio... vabbè dai, andiamo a dire a milioni di italiani che guardano film doppiati che sono ignoranti?
Era un esempio. Io stesso guardo una marea di film doppiati. Non è un articolo CONTRO il doppiaggio, ma di comprensione verso l'abbandono del doppiaggio in alcuni videogiochi.
fogli excel fogli excel, alla fine è sempre questione di soldi
Sinceramente io l'inglese lo capisco benissimo e non ho mai avuto problemi coi sottotitoli. Magari è ora di evolversi un po'
Purtroppo devo dire che Andrea ha pienamente ragione. Certo talvolta devo dire che rimango amareggiato quando in alcuni titoli trovo i sottotitoli in lingue mai viste e non c'è traccia dell'italiano. Ovviamente quando si parla di doppiaggi bisogna sempre fare i conti con il costo, diverso è il discorso per i sottotitoli che ormai, anche con strumenti di IA già esistenti, dovrebbero poter essere implementati con estrema facilità.
Se ragioniamo dal punto di vista degli editori è più che sacrosanto guardare i numeri e tutelare i propri interessi ma risulta nella pratica un risultato molto ingiusto nei confronti dei giocatori che pagano lo stesso prezzo per ottenere invece un prodotto "castrato" rispetto a quelli che hanno la fortuna di acquistarlo e giocarlo nella propria lingua. Sarebbe allora più giusto per tutti pubblicare il gioco in una sola lingua base (es. Inglese o idioma degli sviluppatori) ad un prezzo più basso e poi mettere dei pacchetti aggiuntivi per le varie lingue da comprare a parte con un costo aggiuntivo. Molto più democratico!
Stupidi coloro che lo compreranno, ma si sa che gli italiani sono noti per vendersi facilmente. Non doppi il gioco? non vedi mezzo centesimo. In passato non ricordo per quali giochi non inclusero le lingue francese e tedesco ricevettero minacce di esclusione dai loro mercati, inclusero le due lingue in un amen. La verità è che se non ci si fa rispettare da questi qui, non si ottiene nulla, ma l'italia è ahimè colonia in tutto e per tutto. Mi raccomando acquisto all'uscita, che cosi fate anche gratuitamente da beta tester e senza la vostra lingua.
Questa è una cahata pazzesca, non ci si evolve imparando una lingua straniera, ci si evolve nel migliorare se stessi e l'intero paese, nell'eliminare la povertà e la fame, questo vale per te come per gli altri 8 miliardi e passa di persone. Ora poichè questo è impossibile (non perchè non è fattibile) dimentichiamoci di tirare sempre in ballo che "nel 2025 certe cose non si possono fare, vedere, sentire" o di "sarebbe anche l'ora di evolversi" (evolversi? mica siamo dei casso di Pokemon).
Dipende da gioco e gioco. Il mio inglese è basic e se gioco a gta RDR2, parlano tanto veloce che per leggere i sottotitoli mi perdo le scene. Tanto per dire.
Nei panni di chi prende simili decisioni in base al certo costo del doppiato ed al "presunto" profitto, avrei fatto la stessa scelta.
La lingua dei bevitè per me può anche estinguersi.
Questo è un pensiero interessante, ma non penso possa funzionare a livello economico.
Purtroppo l'articolo ruota proprio intorno a questo.
