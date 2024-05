Tomb Raider I-III Remastered ha venduto molto bene, i giocatori amano la nostalgia

La casa di sviluppo Embracer Group ha annunciato risultati finanziari incoraggianti per l'anno fiscale conclusosi, con un incremento del 12% delle vendite nette nonostante una leggera flessione del 5% nell'ultimo trimestre. Tra i fattori di successo, spicca il lancio di Tomb Raider I-III Remastered, che ha registrato vendite superiori alle aspettative.

In seguito a questo successo, si vocifera che possano essere pianificate ulteriori rimasterizzazioni. Le attenzioni si rivolgono ora ai potenziali futuri progetti riguardanti i capitoli successivi della serie. Gli episodi in considerazione per una nuova veste grafica includono Tomb Raider IV: The Last Revelation, Tomb Raider V: Chronicles, e Tomb Raider VI: The Angel of Darkness. Questi titoli, benché meno celebri rispetto ai primi tre, potrebbero attirare l'interesse dei fan desiderosi di riscoprire la saga su piattaforme moderne.

Nonostante le ipotesi, al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Embracer Group riguardo il lancio di Tomb Raider IV-VI Remastered. Tuttavia, il successo dei precedenti rifacimenti fa ben sperare gli appassionati per future pubblicazioni che potrebbero includere anche Tomb Raider: Legend, Anniversary e Underworld.

L'interesse rinnovato per la serie Tomb Raider, con le sue avventure iconiche, evidenzia un trend positivo per le rivisitazioni di classici videoludici, una strategia che può risultare vantaggiosa sia in termini di accoglienza che di risultati di vendita.