Tomb Raider: la serie TV Amazon ha trovato la sua Lara Croft?

Sophie Turner, ex star di Game of Thrones, è in trattative per interpretare Lara Croft nella serie TV di Tomb Raider prodotta da Prime Video. L'adattamento dell'iconico franchise videoludico è stato creato da Phoebe Waller-Bridge, vincitrice di un Emmy per la serie Fleabag.

La serie, descritta come "epica" e "globetrotter" dalla responsabile di Amazon MGM Jennifer Salke, è un progetto a cui Waller-Bridge tiene particolarmente. D'altra parte, l'accordo per il ruolo di Lara Croft segnerebbe un importante traguardo per Sophie Turner, confermando la sua ascesa come protagonista di produzioni di alto profilo dopo il successo di Game of Thrones.

Come sicuramente ricorderete, il personaggio di Lara Croft è stato precedentemente interpretato al cinema da Angelina Jolie e Alicia Vikander. L'attrice dovrà, quindi, vedersela con un ruolo sicuramente non semplice, impersonando uno dei personaggi più iconici della storia videoludica.

Lara Croft è stata, infatti, riconosciuta dal Guinness dei Primati come "l'eroina dei videogiochi di maggior successo". Ha anche ricevuto una stella sulla Walk of Game a San Francisco, un equivalente della Hollywood Walk of Fame per i personaggi dei videogiochi.

Nel corso degli anni, Lara è stata doppiata da numerose attrici di talento, tra cui Shelley Blond, Judith Gibbins e Keeley Hawes. Ogni interprete ha portato la propria unicità al personaggio, contribuendo alla sua evoluzione e alla sua longevità nel panorama dell'intrattenimento. Sarà interessante, quindi, vedere come sarà la nuova prescelta.

La serie Tomb Raider è prodotta da Crystal Dynamics e Amazon MGM Studios, con Waller-Bridge e Jenny Robins come produttori esecutivi attraverso Wells Street Productions. Anche Dmitri M. Johnson (dj2 Entertainment), Michael Scheel e i detentori dei diritti Legendary Television e Crystal Dynamics sono coinvolti nella produzione.