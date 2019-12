Total War Warhammer 2, nuovo trailer per il DLC gratuito Repanse de Lyonesse

A più di due anni dal rilascio ufficiale Total War Warhammer 2, per la gioia dei suoi innumerevoli fan, continua imperterrito ad essere aggiornato ed a ricevere una miriade di contenuti a pagamento e non. Il prossimo 12 dicembre 2019 verrà infatti rilasciato il DLC a pagamento The Shadow & The Blade e, insieme ad esso, sarà disponibile gratuitamente il lord leggendario Repanse de Lyonesse.

Proprio per celebrare tale evento la pagina Twitter ufficiale della saga ha rilasciato un nuovo trailer dedicato alla temibile guerriera, che si prospetta come un lord assolutamente interessante e polivalente, che fa dei combattimenti in mischia la sua specialità. Potete osservarla in azione nel trailer disponibile comodamente qui sotto.

Repanse de Lyonesse is a revered knight of the Chevaliers de Lyonesse. Armed with the mighty Sword of Lyonesse and fighting beside her trusty paladin companion she embodies the unrelenting crusading spirit of her brethren.

