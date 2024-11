Totally Spies: Cyber Mission | Recensione

Ricordo molto bene i miei pomeriggi passati a guardare le Totally Spies, sognando, un giorno, di diventare come quelle tre ragazze che riuscivano a essere sia delle normalissime studentesse che delle spie dal calibro internazionale. Un po' come delle 007 adattate per il pubblico più piccolo, le tre protagoniste mi affascinavano estremamente, tanto da aver passato anche infinite ore sul gioco dedicato per PlayStation 2.

Facendo un balzo in avanti di 16 anni, la serie francese creata da Vincent Chalvon-Demersay e David Michel non ha più certamente la fama che aveva quando io ero bambina, ma nonostante ciò non sembra essere caduta totalmente nel dimenticatoio. La stagione 7, infatti, è uscita proprio quest'anno, riportando le tre spie in azione in una location tutta nuova e con un restyling grafico più adatto per i tempi moderni.

Ed ecco che Microids ha colto l'occasione per dare la luce a Totally Spies: Cyber Mission, un videogioco action stealth che riporta alla ribalta il celebre trio di spie composto da Sam, Clover e Alex. Lanciato il 31 ottobre 2024 e sviluppato da Balio Studio, il gioco è disponibile su diverse piattaforme, tra cui Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Stesse spie, nuova location

Ambientato nella vibrante città di Singapore - la stessa location della nuova stagione della serie - Totally Spies: Cyber Mission ci catapulta in un’avventura che mescola azione, stealth e risoluzione di puzzle, proprio come ci si aspetterebbe dagli episodi della serie animata. Purtroppo, però, non riesce a raggiungere lo stesso livello di qualità, offrendo un'avventura che non convincerebbe neanche i più piccoli a causa di svariate lacune.

La storia si sviluppa come un episodio inedito della serie, completo di battute, colpi di scena e il tono ironico che i fan della serie amano. Ambientata, infatti, nella Stagione 7 della serie animata, la narrazione segue il trio di spie mentre affronta una nuova minaccia nelle strade futuristiche di Singapore.

Il gioco presenta una modalità single-player e una modalità multiplayer locale fino a tre giocatori, il che permette di collaborare per affrontare le missioni e impersonare ognuno una spia diversa. A tal proposito, ognuna delle protagoniste possiede abilità e gadget distintivi: Sam è l’esperta di puzzle, Clover ha capacità persuasive e Alex può affrontare ostacoli con una certa agilità.

L’idea, dunque, è che ogni giocatore utilizzi queste competenze in modo coordinato per risolvere le sfide, rendendo l'esperienza decisamente più interessante piuttosto che in singolo, dove dovremo utilizzare un personaggio alla volta, essendo costretti nella maggior parte di casi a dover ripetere le sezioni per tre volte per far arrivare tutte e tre le spie all'obiettivo, un processo che non solo rallenta l'azione, ma che risulta anche frustrante.

In Totally Spies: Cyber Mission non esiste, infatti, un’intelligenza artificiale che supporti i compagni controllati dal computer, quindi il giocatore deve trascinare ogni personaggio manualmente per completare ogni incarico.

Tra nostalgia e lacune

In compenso, uno degli aspetti più riusciti del gioco è sicuramente l’utilizzo dei gadget iconici della serie, tra cui il Cipriacell e il rossetto laser, i quali aggiungono varietà all'avventura e richiamano inevitabilmente i ricordi dell’infanzia. Questi strumenti vi aiuteranno a risolvere enigmi e superare ostacoli, anche se non bastano comunque a compensare le evidenti carenze del gameplay: l’intelligenza artificiale dei nemici è praticamente inesistente, e si può facilmente aggirare le guardie senza troppi problemi, rendendo le sezioni stealth molto meno gratificanti rispetto ad altri titoli simili.

Anche l’ambientazione di Singapore, sebbene ricca di luoghi caratteristici, come i mercati e il bubble spy Café, non riesce a brillare come ci si aspetterebbe, per quanto siano presenti collezionabili e missioni secondarie che arricchiscono il mondo di gioco e invitano i giocatori a esplorarlo maggiormente.

Graficamente, il gioco cerca di emulare lo stile della serie animata, con colori vivaci e modelli dei personaggi dettagliati. Questo aspetto sicuramente farà piacere ai fan nostalgici, ma le animazioni risultano a dir poco datate, più simili a quelle dei giochi PlayStation 2 rispetto che all'attuale generazione e con una fluidità limitata a soli 30fps che appare come un limite evidente sulle console moderne.

Il comparto audio riesce per lo meno a compensare le carenze grafiche grazie a effetti sonori familiari e alle voci dei personaggi che catturano l’essenza della serie, sebbene la colonna sonora generale non sia decisamente memorabile.