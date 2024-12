In questo videogioco potremo combattere i marziani nella Siberia zarista del 1800

Cosa sarebbe successe se un'invasione aliena avesse colpito l'Impero Russo del 1896) Beh, avremo modo di scoprirlo nel nuovo videogioco "The War of the Worlds: Siberia", annunciato da 1C Game Studios per PC. Il titolo, ispirato al classico di H.G. Wells (La Guerra dei Mondi), si mostra nel suo primo trailer ufficiale, svelando dettagli su storia e gameplay.

L'action adventure trasporta la celebre invasione marziana nella Russia zarista, creando un affascinante contrasto tra elementi fantascientifici e storici. I giocatori dovranno fuggire da una San Pietroburgo nel caos, cercando di raggiungere l'estremo oriente dell'impero.

Il trailer rivela un progetto in fase avanzata, con un'ambientazione curata nei dettagli. Il gameplay alterna fasi action con combattimenti e attraversamento degli scenari a momenti più riflessivi basati sulla risoluzione di enigmi, il tutto con una visuale in terza persona.

La trama sembra essere un elemento centrale, promettendo di espandere l'opera originale in un contesto storico inedito. I protagonisti dovranno affrontare non solo le forze aliene, ma anche altri umani e le autorità imperiali nel loro viaggio verso est.

Sebbene manchi ancora una data di uscita precisa, "The War of the Worlds: Siberia" si preannuncia come un titolo capace di unire in modo originale fantascienza e storia. L'uscita è confermata per PC, con possibili annunci futuri per altre piattaforme.

La peculiare ambientazione e il legame con l'opera di Wells rendono questo progetto particolarmente interessante per gli appassionati di fantascienza e di giochi d'azione con una forte componente narrativa.