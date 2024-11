Turtle Beach Kone II | Recensione - Un mouse gaming economico e funzionale

Turtle Beach sembra parecchio lanciata per quanto concerne le periferiche, puntando anche su una certa varietà di prodotti per tutte le tipologie di utenti. Recentemente, l'azienda americana ha lanciato il nuovo Turtle Beach Kone II, un mouse da gaming cablato venduto a soli 70 euro davvero molto interessante.

Nel corso degli ultimi giorni lo abbiamo testato a lungo su PC, sia per lavorare sia per videogiocare a determinati titoli, trovandoci in generale molto bene.

Il dispositivo si distingue per le sue caratteristiche tecniche avanzate, come il sensore ottico da 26.000 DPI e il supporto NVIDIA Reflex, pur mantenendo un costo contenuto.

Come è fatto

Il Turtle Beach Kone II è un mouse dal peso di soli 90 grammi e con dimensioni di 130,2 x 82,6 x 43,6 mm. Una periferica leggera e molto gradevole esteticamente (disponibile sia nero che bianco) e realizzato con plastiche di buona qualità.

Il design è ergonomico e compatto, realizzato pensando particolarmente a chi ha mani grandi che solitamente faticano con mouse più piccoli.

La periferica dispone anche di due tasti per la regolazione rapida dei DPI sulla parte superiore e tre pulsanti laterali programmabili. L'illuminazione RGB è invece presente in tre zone distinte del mouse, donando un tocco più appariscente al prodotto.

Conclude il tutto il sensore ottico Owl-Eye 26K con DPI regolabile da 50 a 26.000, l'interruttore ottico TITAN e un cavo USB da 1,8 metri.

La nostra esperienza

Per quanto riguarda le prestazioni, Turtle Beach Kone II si pone sicuramente nella categoria della fascia media. Grazie al DPI regolabile da 50 a 26.000 è possibile utilizzarlo su praticamente qualsiasi videogioco single player e online, ottenendo delle ottime soddisfazioni.

Il mouse supporta anche NVIDIA Reflex, che per chi non lo sapesse si tratta di una tecnologia di NVIDIA pensata per ridurre al minimo la latenza di sistema, migliorando il tempo di risposta tra input e output durante sessioni di gioco. È particolarmente utile per i giochi online, dove ogni millisecondo può fare la differenza.

Sia chiaro, non è un prodotto top premium e quindi non è adatto per chi cerca prestazioni molto elevate nei classici sparatutto online competitivi come Valorant, Call of Duty Black Ops 6 o Counter-Strike 2, ma se giocate senza troppo fronzoli, allora fa sicuramente al caso vostro.

Vantaggioso è soprattutto il peso aiuta molto durante il gioco, visto che garantisce una sensazione di stabilità durante i movimenti laterali e le rotazioni. Inoltre, i piedini in PTFE offrono un’ottima resa su superfici diverse, dalla classica scrivania in legno ai tappetini da gaming.

Un altro suo punto di forza è l’affidabilità degli interruttori ottici TITAN, che consentono una risposta immediata e una buona longevità. Questi interruttori non solo migliorano la reattività, ma hanno anche una resistenza elevata, garantendo circa 100 milioni di clic. Per chi utilizza il mouse intensamente ogni giorno (magari anche per lavorare) è un vantaggio che va comunque tenuto in considerazione.

Infine, il Turtle Beach Kone II offre anche ampia possibilità di personalizzazione grazie al software SWARM II. Questo permette di configurare i DPI, assegnare macro ai pulsanti, creare profili personalizzati (fino a 5) e gestire l'illuminazione RGB. Sono anche disponibili profili preimpostati per i giochi più popolari come Apex Legends e Valorant. Insomma, dal punto di vista custom è stato fatto un ottimo lavoro.