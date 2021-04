I migliori TV 4K OLED per giocare | Aprile 2021

I migliori TV 4K OLED per giocare o, più semplicemente, i migliori TV 4K per giocare. Ammettetelo: in questo periodo che ha visto l’arrivo delle nuove console e delle performanti schede NVIDIA Serie 3000, siete soliti digitare frasi di questo tipo sui principali browser, perché avete in programma di cambiare il vostro televisore così da sfruttare al meglio i nuovi hardware. Compiere questa scelta, tuttavia, non è mai facile, e in questi mesi con alcune guide dedicate abbiamo fatto il possibile per indirizzarvi verso il prodotto giusto.

L’eccellenza in ambito televisivo, ad oggi, è rappresentata dagli OLED, tipologia di pannello che riesce a gestire in modo indipendente ogni pixel e raggiunge un livello nella resa dei neri semplicemente imparagonabile ad altre tecnologie. Questi modelli sono perlopiù diffusi in ambito cinematografico, suggeriti quindi per film e Serie TV, ma nell’ultimo periodo hanno preso piede anche in ambito gaming, anche se a causa di un noto problema denominato burn-in, alcuni sono parecchio allarmati e preferiscono optare per un LED o QLED (qui la nostra guida). Superato questo timore, però, parecchio arginabile facendo un refresh periodico dei pixel e attivando le impostazioni di inattività per mandare lo schermo off quando non si digita alcun input, sarà difficile tornare indietro: una volta che vi troverete davanti a immagini così dettagliate e profonde, sarete certi di aver fatto la scelta giusta.

Detto ciò, andiamo a vedere quali sono i migliori modelli sul mercato, sia con HDMI 2.1 e quindi pronti per le nuove console, sia per gli ingressi HDMI 2.0.

I migliori TV 4k OLED

I migliori TV 4K OLED con HDMI 2.1

LG C1

Lo abbiamo ribadito più volte all’interno delle nostre guide dedicate ai migliori TV Gaming, e anche in questa sede non possiamo che ripeterci: ad oggi, budget permettendo, la miglior soluzione per giocare è LG C1, pannello OLED completamente dedito alle funzionalità HDMI 2.1 e consigliato anche per la visione di Film e Serie TV.

Cominciamo dicendovi che lo trovate in varie taglie, dal 48”, la più piccola, fino ad arrivare al 77” (ovviamente il prezzo varia a seconda delle dimensioni). In quanto alle caratteristiche, invece, abbiamo 40 Gbps di banda disponibile, non 48 come sarebbe lecito aspettarsi. Tuttavia ciò non rappresenta affatto un problema, poiché Xbox Series X riesce a gestire un massimo di 40 Gbps, quindi perfettamente in linea con LG CX; mentre PlayStation 5 si limita a soli 32 Gbps. In ogni caso, per ambo le parti, la banda sarà più che sufficiente per gestire segnali RGB, 4K, HDR. Discorso un po’ diverso per il 4K a 120Hz, che costringe PlayStation 5 ad abbassare il formato colore a YUV 422, a differenza di quanto succede con la con la console ammiraglia di casa Microsoft.

Banda a parte, il pannello supporta il VRR, eliminando ogni forma di tearing e gestendo al meglio frame rate variabili, e ALLM, ossia lo switch automatico alla modalità gioco, così da ridurre al minimo il tempo di risposta, che segnaliamo essere inferiore ai 10ms.

» Clicca qui per acquistare LG C1 55″

» Clicca qui per acquistare LG C1 48″

» Clicca qui per acquistare LG C1 65″

» Clicca qui per acquistare LG C1 77″

» Clicca qui per acquistare LG C1 83″

Sony A90J

Primissimo OLED in casa Sony a supportare i 120Hz e tutte le caratteristiche legate a HDMI 2.1, questo televisore farà sicuramente al caso vostro nel caso in cui siate alla ricerca di un OLED di fascia molto alta.

Segnaliamo infatti la presenza di moltissimi formati HDR e un picco di luminosità parecchio elevato per un OLED, che rende questo modello uno dei più luminosi ed efficaci per quanto riguarda la resa di immagini HDR. L’unico neo, che purtroppo affligge anche i TV LED della compagnia, come ad esempio XH90, è il fatto che non è possibile visualizzare contemporaneamente sorgenti Dolby Vision e 4K 120Hz, poiché il televisore ha due formati HDMI distinti, che dovrete cambiare continuamente nel caso colleghiate questo pannello a Xbox Series X, tanto per fare un esempio, dato che è l’unica console con pieno supporto Dolby, a differenza di PlayStation 5.

» Clicca qui per acquistare Sony A90J 55″

» Clicca qui per acquistare Sony A90J 65″



I migliori TV 4K OLED con HDMI 2.0

Sony A8

Lo sappiamo, lo sappiamo: come da titolo il Sony A8 non supporta alcuna caratteristica gaming legata alle funzionalità HDMI 2.1, limitandosi ai soli ingressi pensati per il 2.0, quindi a 18 Gbps. Tuttavia ebbene specificare che, almeno per il momento, i televisori OLED capaci di sfruttare al meglio le console di nuova generazione sono veramente pochi e sono perlopiù brandizzati LG, come avete avuto modo di vedere poco sopra. Come detto in apertura, quindi, in questo articolo sono inclusi anche modelli HDMI 2.0, e A8 è uno di questi.

Venendo al pannello, le taglie disponibili sono 55”, 65” e 77” e supportano ovviamente HDR in tutti i formati più tradizionali, compreso il sempre ottimo Dolby Vision. Anche l’audio non è da meno, complice il supporto al Dolby Atmos. Vi sono poi tutta una serie di caratteristiche pensate anche per il grande Cinema e le Serie TV, tra le quali spicca una modalità immagine pensata ad hoc per utilizzare Netflix. Quindi non solo gaming, ma anche altro: un televisore abbastanza completo.

» Clicca qui per acquistare Sony A8

Philips 855

Anche Philips è in grado di dire la sua nel mondo dei televisori OLED, e lo dimostra con l’ottimo 855, un modello 4K HDR che, nonostante rinunci a tutte le caratteristiche quali ALLM o VRR, non si fa di certo rimproverare in merito alla qualità delle immagini.

Anche in questo caso le taglie disponibili sono diverse, anche se, almeno per il momento, quella da 65″ va per la maggiore. Segnaliamo come il supporto agli standard HDR più comuni, da HDR 10 che è maggiormente diffuso per i videogiochi a Dolby Vision, ideale per Serie TV e Film.

Molto bello infine il design; parecchio interessante anche la tecnologia ambient light che rende le immagini ancora più luminose.

» Clicca qui per acquistare Philips 855



Il TV OLED più economico

LG C9

Fa un po’ strano definirlo un modello economico, poiché il costo si aggira intorno agli 800 euro, ma per un OLED con queste caratteristiche il prezzo è assolutamente straordinario.

A differenza dei modelli che vi abbiamo suggerito nel paragrafo dedicato ai televisori con specifiche legate a HDMI 2.1, questa versione di LG C9 è la primissima rilasciata sul mercato, ma non rinuncia a peculiarità quali VRR e ALLM. Ciononostante stiamo pur sempre parlando di un OLED e di una tecnologia che raramente si lascia rimproverare. A tal proposito, se volete una profondità delle immagini clamorosa ma non volete spendere una fortuna, questo è il modello che fa per voi.

» Clicca qui per acquistare LG C9

4K OLED: le caratteristiche più importanti

HDMI 2.0 oppure 2.1?

Dal momento che le console supportano pienamente i nuovi formati HDMI 2.1, il nostro consiglio è di puntare proprio sui televisori con questa caratteristica, a meno di non dover necessariamente scendere a compromessi a causa del budget. HDMI 2.1, infatti, vi consente di godervi immagini 4K a 120Hz e con chroma 444, ovvero il meglio del meglio per quanto riguarda la resa dei colori. Vi sono poi anche altre caratteristiche come ALLM e VRR, che riducono drasticamente l’input lag e il tearing a schermo.

Audio e design minimale

Lo sappiamo: puntare anche sull’audio può sembrare sciocco, vista la sempre più diffusa abitudine di affiancare un buon impianto audio al proprio televisore. Tuttavia, se proprio non vi va di spendere altri soldi per una buona soundbar, consigliamo di prendere in considerazione i TV Sony, da sempre caratterizzati da una resa acustica di tutto rispetto, compresi tutti i formati più comuni, a partire dal DD e Dolby Atmos. Per quanto riguarda il design, invece, l’obiettivo è quello di puntare su un design super minimale, così da mimetizzare il tutto e dar ampio risalto alle vostre PlayStation 5 e Xbox Series X.