I migliori TV 4K Led per giocare su console | Gennaio 2021

Se state cercando i migliori TV 4K LED per giocare su console siete nel posto giusto. Ormai i benefici dell’alta definizione sono diventati una necessità e dopo l’arrivo delle nuove console è bene dotarsi di un televisore in grado di ottimizzare al meglio i vostri giochi oltre che diventare la componente fondamentale del vostro salotto.

Prima di procedere però, dovete sapere che l’eccellenza in ambito televisivo, specie per le console di ultima generazione con supporto a HDMI 2.1, è data dai pannelli OLED (qui una nutrita selezione) che offrono dei colori molto più intensi e dei neri più profondi rispetto al LED tradizionale. I TV 4K LED però non sono da buttare, anzi, se volete risparmiare qualcosina pur mantenendo un’elevatissima qualità di immagine vi consigliamo di puntare su questa tipologia di televisori che sfruttano la stessa tecnologia a retroilluminazione dei vecchi LCD sostituendo le vecchie lampade a fluorescenza con i LED per offrire una gamma di colori molto più elevata.

I TV 4K LED sono i più diffusi sul mercato anche se esistono i QLED, sigla che spesso viene confusa con OLED ma non si tratta della stessa tecnologia. I TV 4K QLED (Quantum Dot LED) funzionano allo stesso modo di un televisore LED, quindi sempre con retroilluminazione, ma tra questa e i LED c’è un filtro aggiuntivo di nano particelle che filtrano la luce, assorbendo quella in eccesso, e restituendo colori più naturali. Possiamo definire questa tecnologia come una micro-evoluzione dei LED tradizionali, ideata inizialmente da Samsung per distinguersi nel mercato e poi adottata anche da altre produttori. Tra questi c’è LG che ne ha creata una simile, potremo definirla quasi la versione QLED di LG e che porta il nome di NanoCell. I TV 4K NanoCell sfruttano, appunto, delle nanoparticelle per assorbire la lunghezza d’onda in eccesso di luce e colori esaltandone purezza e gamma cromatica.

Scegliere il miglior TV 4K LED non è facile, visto che comunque è un elettrodomestico che dovrà accompagnarvi nel tempo e deve riuscire ad offrirvi un’ottima qualità non solo oggi, ma anche negli anni avvenire. Di seguito vi mostriamo i migliori, adatti ad ogni esigenza e sopratutto alle tasche di ogni videogiocatore, nella speranza che possano aiutarvi ad orientare la vostra scelta.

In breve: il migliore

Se volete andare dritti al punto senza perdere tempo a leggere specifiche, confronti e quant’altro, ecco il succo di caratteristiche che dovreste ricercare nel miglior TV 4K LED per giocare e un’offerta da prendere al volo.

SCHERMO: da 43 pollici almeno, 4K LED classico, HDR 10 e Dolby Vision

da 43 pollici almeno, 4K LED classico, HDR 10 e Dolby Vision SISTEMA OPERATIVO: Android TV

Android TV SISTEMA AUDIO: Dolby Atmos (per suoni dimensionali)

Dolby Atmos (per suoni dimensionali) ALTRE FUNZIONI: assistente vocale

assistente vocale PREZZO: Non superiore ai 600 euro

Il migliore TV 4K LED per giocare che risponde a queste caratteristiche è senz’altro il PHILIPS 43PUS8505/12, che oltre a tutte queste caratteristiche offre anche la qualità delle luci d’atmosfera Ambilight su tre lati. Questi LED intelligenti proiettano una serie di colori sulla parete dietro allo schermo riempiendo la stanza con una luce calda e colorata per gli occhi che rilassa, anche a TV spenta.

I migliori TV 4K LED Hisense

Hisense 43AE7000F

Una delle soluzioni più economiche se volete portarvi a casa un buon TV 4K LED per giocare. Hisense 43AE7000F offre un buon pannello in 4K Ultra HD, con supporto HDR e HDR10+, dei neri abbastanza scuri e dei bianchi molto brillanti. Sfrutta la tecnologia proprietaria Precision Color per lavorare sui colori e ottimizzare tutto quello che il suo hardware non riesce a fare, anche in maniera piuttosto inaspettata per un televisore della sua fascia di prezzo. Ad accompagnare la qualità video troviamo anche quella audio grazie al Dolby DTS integrato che esalta ogni suono. Il design con bordi sottili, il pieno supporto all’assistente vocale Alexa e, sopratutto, l’input lag ridotta per fare in modo che ogni comando impartito dal controller sia istantaneo, rendono questo televisore uno dei migliori TV 4K LED per giocare sul mercato. Unica pecca è data dal sistema operativo Vidaa 3.0 che, per quanto completo di app e abbastanza immediato, risulta ancora lontano dalla qualità raggiunta da sistemi come WebOs e soprattutto Android TV.

I migliori TV 4K LED LG

LG UHD TV 43UN71006LB

Altro schermo molto economico ma di grande qualità ottimizzato per una sport, cinema e gaming experience ancora più fluida ed esaltante. LG UHD TV 43UN71006LB offre un pannello 4K Ultra HD con un ampio angolo di visione e delle immagini vivide, definite e brillanti grazie al processore quad core 4K che elimina la rumorosità nei video e garantisce un alto livello di contrasto. Come sistema operativo stavolta troviamo il completissimo WebOs 5.0 con un buono store di applicazioni e tutte le app e i servizi di streaming del momento già preinstallati nella TV. Se avete altre dispositivi LG in casa sarete contenti di sapere che questa TV sfrutta il sistema proprietario LG ThinQ AI che permette di gestire da un unico dispositivo tutta la vostra smart home e di farlo con l’ausilio della voce. C’è infatti una grandissima compatibilità anche per quanto riguarda il fronte assistenti vocali con pieno supporto per Alexa, Google Assistant e persino Apple Airplay2. Se state cercando la migliore TV 4K LED per giocare e offrirvi anche una grande esperienza cinematografica, l’avete appena trovata.

I migliori TV 4K LED Sony

Sony KD43X7055PBAEP

Sony è davvero un produttore esperto nel creare televisori di grande qualità oltre che perfettamente ottimizzati per il gaming. “Mamma Sony” ha infatti creato Playstation e il TV 4K LED Sony KD43X7055PBAEP è il candidato ideale per offrirvi una grandissima qualità visiva anche se, tra tutti i modelli proposti fino ad ora, risulta il più costoso. La combo tra il processore 4k x-reality pro il Triluminos display vi faranno però godere al meglio di ogni momento di gioco. il processore infatti analizza ogni immagine per migliorarne il contrasto ed esaltare anche il minimo dettaglio mentre il Triluminos aumenta il realismo arricchendo ogni immagine di colore senza mai snaturarla. Grande qualità anche sul fronte audio che grazie al sistema ClearAudio+ pulisce ogni suono per restituire musiche e dialoghi sempre perfetti e una colonna sonora incredibile. Grazia alla tecnologia dimensione, infatti, le casse del televisore colpiscono lo spettatore da più angolazioni manipolando il suono per fare in modo che si senta al centro dell’azione.

I migliori TV 4K QLED e NanoCell

LG NanoCell TV AI 49NANO806NA

Arriviamo finalmente alla qualità offerta dal QLED, la versione plus del LED classico, con la tecnologia QLED di LG chiamata NanoCell. LG NanoCell TV AI 49NANO806NA, come dicevamo in apertura, sfrutta una tecnologia a nanoparticelle capace di assorbire la luce in eccesso per ottimizzare le immagini ancora meglio di quanto possa fare un LED tradizionale. Questo permette di raggiungere una gamma cromatica più fedele e delle immagini davvero nitide, grazie alla funzione di Local Dimming e il supporto a HDR 10 PRO e HLG PRO. Lato sistema operativo ritroviamo quello proprietario LG WebOs 5.0 che, anche se un gradino sotto ad Android TV, ormai non ha quasi più niente da invidiare al sistema operativo di Google. Per gli appassionati di cinema c’è anche la modalità FILMMAKER che permette di riprodurre fedelmente ogni pellicola con la stessa qualità del cinema.

Samsung Serie Q64T QLED

Ultima, ma non per qualità, la Serie Q64T QLED di Samsung, il produttore che ha inventato questa tipologia di tecnologia. Il pannello offerto è un 4K QLED con supporto all’HDR Quantum di Samsung, che regola l’illuminazione di ogni fotogramma e i Quantum dot, capaci di ottimizzare del 100% il volume del colore. Questo permette di avere fino a miliardo di sfumatore di colore per ogni immagine. Pensate come possono diventare i panorami di The Last of Us 2, Ghost of Tsushima o le luci al neon di Night City, grazie a questo livello di dettaglio. Tutto questo avviene grazie al potente Quantum Processor 4K che rende ogni input immediato da qualsiasi sorgente. Lato sistema operativo troviamo Tizen OS, uno dei migliori sul mercato con tutte le app del momento e che permette anche di gestire gli altri dispositivi Samsung di casa tramite una funzione di Smart Hub. Non manca naturalmente nemmeno il supporto agli assistenti vocali come Bixby e Alexa.

I migliori TV 4K LED giganti

Se avete budget e spazio a disposizione e amate vivere giochi e film come se foste al cinema, ecco i migliori TV 4K LED giganti che potete trovare sul mercato. Una selezione di pannelli dei brand che abbiamo appena visto ma in versione enorme, da 65 fino a 100 pollici:

