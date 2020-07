Alla fine del 2020, dopo lunga attesa, potremo finalmente mettere le mani su Xbox Series X, la nuova console di Microsoft. La macchina da gioco di Redmond è pronta a stupire tutti con molteplici giochi esclusivi (che saranno svelati il 23 luglio) e grazie al suo design compatto, sobrio e ottimizzato per la ventilazione interna. Per giocare al meglio, però, non bastano console e videogiochi, servono anche tutta una serie di periferiche. In questo nostro articolo vogliamo quindi raccogliere quelli che sono i migliori accessori per Xbox Series X.

In questo momento non sono disponibili tutte le periferiche ufficiali di nuova generazione, ma Microsoft ha già confermato la compatibilità di molteplici device. Inoltre, è possibile che pian piano venga confermata la compatibilità di nuove periferiche già in commercio. Aggiorneremo nel corso del tempo il nostro articolo così da tenervi sempre informati sui migliori accessori per Xbox Series X disponibili sul mercato.

I migliori accessori per Xbox Series X

Controller Xbox One

Microsoft ha da tempo confermato che gli accessori compatibili con Xbox One funzioneranno anche con Xbox Series X. Per ora non abbiamo tutti i dettagli dedicati a ogni singolo device della console current-gen di Redmond, ma possiamo affermare con tranquillità che tutti gli accessori ufficiali di Microsoft saranno compatibili con la nuova macchina da gioco. Questo significa che potremo usare anche il controller Xbox One per giocare. Certo, ci sarà un nuovo controller, ma chiunque possieda già una Xbox One potrà sfruttare i controller in proprio possesso: una soluzione perfetta per giocare in compagnia senza dover sborsare sin dal D1 soldi extra per un secondo (e terzo e quarto) controller Xbox Series X. Il controller Xbox One è da tempo uno dei migliori su mercato e perfettamente compatibile anche con Windows 10: per certo è uno dei migliori accessori per Xbox Series X, già ora!

Controller Xbox One Elite Series 2

Per quanto il controller Xbox One sia ottimo, sopratutto per il rapporto qualità-prezzo, alcuni giocatori hanno esigenze superiori alla media e meritano un gamepad che permetta loro di esprimere appieno il proprio potenziale videoludico. In tal caso, uno dei migliori accessori per Xbox Series X sarà il gamepad Elite Series 2, versione più recente e perfezionata del primo Controller Elite. Dotato di levette a tensione regolabili, blocchi dei grilletti più corti e un’impugnatura gommata arrotondata, l’Elite Series 2 è stato creato con componenti riprogettati così da divenire il migliore su mercato. Se volete un device ufficiale di altissima qualità, allora è la scelta giusta sia per l’attuale console che per Xbox Series X.

Xbox Adaptive Controller

Quando si parla di controller, però, è impossibile non citare una delle proposte più importanti dell’intera industria videoludica: l’Adaptive Controller. Parliamo di un hub unificato che facilita e migliora l’esperienza di gioco per tutte le persone con mobilità ridotta. È compatibile con molteplici dispositivi esterni come interruttori, pulsanti, montaggi e joystick per personalizzare l’utilizzo del controller e creare un’esperienza unica. È stato ideato e realizzato con la partecipazione di The AbleGamers Charity, Cerebral Palsy Foundation, SpecialEffect, Warfighter Engaged e molti altri membri della community.

Headset Chat Xbox

Giocare ai videogame da soli è divertente, ma farlo insieme ai propri amici è ancora meglio. Per poter comunicare agevolmente tramite la console è necessario avere un headset con microfono e cuffia. Un’ottima soluzione, economica e certamente compatibile con Xbox Series X, è l’Headset Chat ufficiale di Xbox. Perfettamente compatibile con i controller Xbox, non necessità di batterie. È uno dei migliori accessori per Xbox Series X già da ora, sopratutto grazie alla sua leggerezza, all’audio di qualità e al suo design confortevole. Se cercate una periferica senza troppe pretese per fare due chiacchiere con gli amici mentre vi divertite davanti alla console, è di certo un’ottima scelta.

Cuffie Stereo Xbox

L’Headset Chat è la scelta giusta per parlare con gli amici, ma se volete un prodotto di livello superiore per giocare e godervi il comparto sonoro, la scelta perfetta sono le Cuffie Stereo di Xbox. Si tratta del prodotto ufficiale, compatibile con Xbox One, Xbox One X, Windows 10 e Xbox Series X. La confezione include anche uno Stereo Headset Adapter, ovvero un adattatore rimovibile che permette di avere i comandi audio a portata di mano (ad esempio per silenziare il microfono e bilanciare il volume del gioco e della chat). Si collega al controller e non richiede complesse configurazioni.

Cuffie da gioco SteelSeries Arctis 3

SteelSeries ha confermato che i suoi prodotti compatibili con Xbox One supporteranno appieno anche Xbox Series X. Se siete alla ricerca di un paio di cuffie da gioco di qualità superiore a quelle ufficiali ma non volete optare per prodotti di costo troppo elevato, le Arctis 3 sono un’ottima scelta anche per la prossima generazione di console. Permettono di connettersi tramite bluetooth con i dispositivi mobile e tramite cavo da 3.5 mm per le piattaforme da gioco. Dispongono inoltre di microfono ClearCast, certificato Discord, che fornisce una qualità vocale da studio e un’eccellente cancellazione del rumore di fondo.

Tastiera per controller

Quando si gioca su console c’è spesso un problema: la scrittura. Mentre si gioca il problema è minimo e il controller fa quel che deve, ma spesso è necessario rispondere a dei messaggi o sfruttare lo store della console per cercare prodotti o immettere codici per riscattare giochi e abbonamenti. Per semplificarsi la vita la scelta migliore è una tastiera per controller: visto che il gamepad Xbox One è compatibile con Xbox Series X, potete sfruttare la tastiera di BestFire. Include una Qwerty completa, i tasti numerici da 0 a 9 e vari tasti extra (per un totale di 47 pulsanti). Include una presa per cuffie incorporata e foro per il ricevitore, così da non limitare l’utilizzo degli headset. Si alimenta direttamente tramite il controller.

Thrustmaster TX Racing Wheel Leather Edition

Xbox Series X potrà vantare molteplici giochi di valore e, ne siamo certi, tra i giocatori c’è chi non vede l’ora di mettere le mani su un nuovo simulatore di guida con grafica iper-realistica. Per godersi al meglio un’esperienza di gioco di tal tipo, però, è meglio utilizzare un volante di qualità (e di certo non un semplice gamepad). Già ora, uno dei migliori accessori per Xbox Series X è il Thrustmaster TX Racing Wheel Leather Edition. Thrustmaster ha infatti confermato ufficialmente che tutti i suoi prodotti per Xbox One saranno perfettamente compatibili con Xbox Series X. Questo pacchetto include il volante e la pedaliera, per iniziare subito a sfrecciare sui percorsi di Forza Motorsport di Xbox One, in attesa di spostarlo sulla prossima console.

