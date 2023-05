Un famoso quotidiano finlandese, Helsingin Sanomat, ha letteralmente creato una mappa di Counter-Strike: Global Offensive con una stanza segreta che nasconde una vera e propria narrazione multimediale sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Counter-Strike è infatti uno dei titoli online più giocati e apprezzati in Russia, l’idea del giornale finlandese e degli sviluppatori dietro al progetto, è quella di informare i giocatori russi in maniera sicura in merito al conflitto. Per farlo, il team di sviluppo ha lasciato indizi per trovare la stanza con alcuni riferimenti, partendo, prima di tutto, dal luogo che risulta non molto diverso da una classica “città slava”. Successivamente si è optato per denominare la mappa “de_voyna” un riferimento alla parola russa “voyna”, che si traduce in “guerra”.

Crediti: Helsingin Sanomat / Valve

La stanza oscurata può essere trovata anche attraversi suggerimenti specifici: come per esempio la presenza di un’auto in fiamme che rappresenta la fiamma eterna, una pratica tradizionale per commemorare la Seconda Guerra Mondiale (o “la Grande Guerra Patriottica”, come viene chiamata in Russia). Dopo aver individuato una scala specifica, i giocatori si ritrovano in una stanza illuminata di luci rosse con un titolo sulla parete che recita “Contrattacco della stampa libera” e poco vicino una mappa che rivela gli obbiettivi civili colpiti dalle armi russe. Oltre a questo, sono presenti anche immagini di notizie reali che raccontano gli avvenimenti in Ucraina e quello che sta accadendo in maniera approfondita (compreso il massacro d vittime civili di Bucha e il numero di soldati russi deceduti: 70.000). Una voce fuori campo in lingua russa racconta ogni storia avvicinandosi alle singole notizie.

Il caporedattore di Helsingin Sanomat, Antero Mukka, ha dichiarato a Reuters che il suo giornale non ha chiesto il permesso a Valve per includere la mappa, poiché il gioco incoraggia i contenuti creati dagli utenti. “Se alcuni giovani russi, solo grazie a questo gioco, pensano per un paio di secondi a ciò che sta accadendo in Ucraina, allora ne vale la pena” ha specificato Mukka.

Chiaramente non sappiamo quanto questa mappa rimarrà online, ma se volete provarla dovrebbe essere ancora disponibile. Si tratta certamente di un modo originale per fare informazione e certamente più sicuro rispetto ad altri metodi in luoghi dove la libertà di stampa non esiste o è limitata. Voi che cosa ne pensate?