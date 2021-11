Uno studio indie vuole i classici Mortal Kombat in 4K! Ed Boon dice sì

Sareste contenti di mettere le mani su una rimasterizzazione di Mortal Kombat Trilogy? Se la risposta è sì allora vi consigliamo di firmare la petizione lanciata da Eyeballistic, un piccolo studio indipendente che da ben cinque sta cercando di mettere le mani sui diritti dell’IP per procedere allo sviluppo di una remaster. Lo sappiamo, sembra una storia decisamente assurda ma è tutto vero. Ed è un lungo racconto, che vede anche il coinvolgimento di Ed Boon, creatore del franchise e director di tutti i giocatori della serie.

Andiamo con ordine: è il 2016 quando in Eyeballistic circola un’idea, ovvero quella di rimasterizzare Mortal Kombat Trilogy. I diritti però sono in mano a Warner Bros. e dunque cosa fa il team? Semplice: contatta Ed Boon e il co-creatore della serie dice sì! A sorpresa supportava appieno il progetto, ma il problema era ovviamente il publisher, ovvero la stessa Warner. Dopo il pitch del progetto, infatti, l’etichetta ha declinato la possibilità di realizzarla, poiché non avrebbe venduto le 100.000 copie necessarie per giustificare i costi di marketing. Ora, dopo ben cinque anni, l’idea è tornata di moda ma Eyeballistic ha scelto una strada diversa.

Forti del sì incassato da Ed Boon nel passato, il team di sviluppo ha deciso di lanciare una petizione su Change.org. L’obiettivo? Dimostrare che sì, in effetti i giocatori apprezzerebbero una remaster di Mortal Kombat Trilogy. Per convincere i giocatori della bontà del progetto, in aggiunta, hanno già ricreato scenari e livelli, oltre che i lottatori, sfruttando Unreal Engine 5 e fornendo alcuni screenshot a supporto del tutto in esclusiva a DSOG.

Se la petizione sarà un successo (e conoscendo Internet difficilmente fallirà), Eyeballistic tornerà alla carica e presenterà un nuovo pitch a Warner Bros. per la rimasterizzazione di Mortal Kombat Trilogy. Il pitch però, almeno nei loro piani, prevede anche il lancio di una campagna crowdfunding per dimostrare che davvero là fuori c’è l’urgente bisogno di avere la remaster della collection. “Quando raggiungeremo i 100.000 supporter ripresenteremo il progetto a Warner”, il messaggio incluso. Se volete firmare e supportare questo progetto, vi invitiamo a visitare questo indirizzo e ad apporre la vostra firma virtuale.