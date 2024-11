Utili Nintendo continuano a crollare, l'attesa di Switch 2 si fa sentire

Nintendo ha ridotto le proprie previsioni annuali dopo aver registrato il quinto trimestre consecutivo di calo degli utili, a causa della diminuzione della domanda per la console Switch. L'azienda di Kyoto ha, infatti, tagliato del 10% le stime sul profitto operativo a ¥360 miliardi (circa 2,1 miliardi di euro).

La società prevede ora di vendere solo 12,5 milioni di unità Switch nell'anno fiscale in corso, rispetto ai 13,5 milioni precedentemente previsti. Questa revisione al ribasso è insolita per le aziende di videogiochi prima della cruciale stagione degli acquisti natalizi in arrivo a breve.

Il ridimensionamento delle aspettative di Nintendo riflette le sfide che l'azienda sta affrontando nel mantenere l'interesse dei consumatori per una console lanciata nel 2017, in un mercato sempre più competitivo. Ovviamente a farsi sentire è l'attesa per Switch 2, la nuova console di cui ancora non si sa nulla di ufficiale e che è presumibilmente in arrivo il prossimo anno.

Per mettere una pezza, Nintendo ha cercato negli ultimi tempi di annunciare titoli come The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom e prodotti a sorpresa come l'innovativa sveglia Alarmo, ma ciò che manca sono, senza dubbio, esclusive di peso che ravvivino l'interesse dei fan per il brand e spingano chi ancora non possiede Nintendo Switch ad acquistarla.