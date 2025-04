Mario Kart World, ecco dove preordinarlo al miglior prezzo

Nintendo ha ufficialmente svelato Mario Kart World, il prossimo grande titolo dedicato alle corse arcade, che debutterà in esclusiva su Nintendo Switch 2 il 5 giugno 2025. Questo nuovo capitolo della saga introduce una formula rivoluzionaria, abbandonando i tradizionali circuiti chiusi per abbracciare una struttura open world, dove ogni tracciato è connesso senza interruzioni. Grazie a questa innovazione, potrete esplorare ambientazioni spettacolari come città brulicanti, pianure sconfinate e paesaggi vulcanici, senza limiti prestabiliti. Già disponibile in preordine, Mario Kart World punta a diventare il punto di riferimento per gli amanti dei racing game su console.

Mario Kart World, cos’è e di cosa parla?

Con un cast che supera i 40 personaggi selezionabili, molti dei quali personalizzabili con skin alternative, Mario Kart World aumenta il numero massimo di partecipanti in gara a 24 concorrenti contemporaneamente, una novità assoluta per la serie. Tra le modalità più interessanti troviamo la Knockout Tour, una sfida a eliminazione continua, e la Corsa Libera, perfetta per chi desidera semplicemente esplorare il mondo senza pressioni. Il sistema GameChat, integrato nel gioco, permette inoltre di comunicare con gli amici durante le sessioni online, garantendo un'esperienza più sociale e coinvolgente.

Mario Kart World, quando esce?

L'attesissimo titolo sbarcherà sul mercato a partire dal 5 giugno 2025, in concomitanza con il debutto ufficiale della nuova Nintendo Switch 2. Sarà acquistabile sia come gioco singolo sia in un bundle speciale che include anche la console di nuova generazione, pensato per chi desidera iniziare subito con il massimo dell'esperienza Nintendo.

Mario Kart World, chi dovrebbe acquistarlo?

Con le sue dinamiche completamente rinnovate, Mario Kart World rappresenta una scelta ideale sia per i fan storici della serie, sia per i nuovi utenti alla ricerca di un gioco di corse per Switch 2 moderno, accessibile e ricco di contenuti. Le modalità inedite, l'approccio open world e le funzionalità multiplayer avanzate lo rendono perfetto per chi vuole divertirsi sia in solitaria sia con gli amici, online o in locale.

Mario Kart World, quale versione acquistare?

Il titolo sarà distribuito in più edizioni per adattarsi alle diverse esigenze dei giocatori. L'edizione standard include esclusivamente il gioco, mentre il pacchetto con Nintendo Switch 2 è pensato per chi desidera aggiornare il proprio hardware, beneficiando di un acquisto combinato vantaggioso.

Mario Kart World, quanto costa e dove acquistarlo?

La versione fisica è proposta a 89,99€, mentre quella digitale è disponibile a 79,99€. Un prezzo più elevato rispetto ai capitoli precedenti, ma giustificato dalle numerose novità introdotte: dal supporto fino a 24 giocatori online alle modalità inedite, passando per l'integrazione con le nuove tecnologie della Switch 2. È possibile effettuare il preorder tramite i principali rivenditori, tra cui Amazon, My Nintendo Store, GameStop, MediaWorld, Unieuro ed eBay.