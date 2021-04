Valheim diventa Skyrim con questa mod sulle magie

Valheim, nonostante un periodo di assestamento, risulta ancora oggi essere una delle sorprese dell’anno. Definitivo un vero e proprio “fenomeno” diversi mesi fa, è divenuto nel giro di poco tempo uno dei titoli più giocati su Steam con migliaia e migliaia di giocatori ancora in attivo. Se poi in tutto questo aggiungessimo anche una marea incredibile di mod annesse, l’opera di Iron Gate AB è tutto fuorché sulla via del tramonto.

Proprio in queste ore sta andando di moda una mod che trasforma il gioco in Skyrim chiamato “Skyheim” che introduce una serie di incantesimi ed abilità che cambiano drasticamente il combat system. Ogni boss lascerà cadere degli oggetti specifici che potranno essere usati per creare magie runiche e per questo sarete costretti a ritornare a battere nemici già precedentemente sconfitti per raccoglierne a sufficienza aumentando di conseguenza la longevità del gioco, vi lasceremo alla fine di questa notizia un video che vi spiegherà tutto alla perfezione.

Lo stile degli incantesimi ricorda molto Skyrim appunto ed è per questo che la mod cambia il nome di Valheim in Skyheim fondendo le due opere in un gioco che cambia drasticamente le regole di base rendendo il tutto ancora più incredibile e che quindi consigliamo vivamente di provare a tutti gli appassionati. Da tenere in considerazione che molti incantesimi non sono incentrati totalmente sul combattimento, alcuni aiutano l’esplorazione. Ad esempio infatti l’incantesimo “Luce” consentirà di evocare una sfera luminosa utile per illuminare la strada oppure un’altra magia che aumenta la velocità di movimento e tanto altro ancora.

Insomma, se state continuando a giocare a Valheim e non sapete cosa fare dopo l’end game, vi invitiamo a provare questa sensazionale mod, potete scaricarla cliccando questo indirizzo. Fateci sapere le vostre impressioni a riguardo sperimentando tutti gli incantesimi disponibili.