Valheim: è possibile migliorare oltre 200 texture grazie a una mod

Valheim, il survival a tema vichingo, sembra tutto fuorché sulla via del tramonto. Definitivo un vero e proprio “fenomeno” diversi mesi fa, è divenuto nel giro di poco tempo uno dei titoli più giocati su Steam con migliaia e migliaia di giocatori ancora in attivo. La folta community instaurata ha permesso inoltre alla creazione di opere mastodontiche oltre allo sviluppo di diverse mod annesse.

Sembrerebbe che in questi giorni sia stata creata una mod che permette di migliorare Valheim sotto tutti i punti di vista, specialmente quello tecnico, con miglioramenti a dir poco evidenti per quanto riguarda le texture. Colui che ha creato tutto questo è “aC0C0NUT” , il quale ha da poco rilasciato una HD Texture Pack che aggiunge migliorie per ben 255 oggetti presenti nel survival vichingo sviluppato dai ragazzi di Iron Gate AB.

Nel pacchetto sono inclusi una quantità enorme di oggetti, come detto poco fa, questi includono erba, alberi, arbusti, tappetini da costruzione in legno e pietra, attrezzature per la creazione/forgiatura, spade e scudi, armature di ferro, argento o imbottite, pelle di troll, mantelli, barche, stendardi e molto altro ancora. Ovviamente, se volete provare questa nuova esperienza, vi basta seguire questo indirizzo e scaricare il tutto.

La community di Valheim nel giro di pochissimo tempo si è popolata di un sacco di persone, pronte a migliorare l’esperienza di gioco proponendo mod e creazioni sempre diverse. Il survival a tema vichingo risulta essere semplice da giocare ed abbastanza impegnativo da padroneggiare, ma sappiamo che molti di voi si stanno ancora divertendo come non mai. Rimane assolutamente plausibile che visto il successo dell’ultimo periodo, gli sviluppatori si siano già rimboccati le maniche per proporre qualcosa di unico e nuovo in grado di tenere incollati al proprio PC milioni di fan in tutto il mondo. Per ogni novità riguardante Valheim vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.