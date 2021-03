Valheim e Tamriel: aggiunto l’intero continente di The Elder Scrolls

Se c’è un gioco che sta facendo parlare di se costantemente in questo periodo, quello è proprio Valheim. Il nuovo survival a tema vichingo sviluppato dai ragazzi di Iron Gate AB è attualmente ancora in fase di accesso anticipato, ma nonostante questo milioni di giocatori stanno già popolando le lande di questo titolo di successo. Ora, grazie ad una mod, è possibile vivere le avventure vichinghe in un continente proveniente da un’altra grande saga fantasy: quella di The Elder Scrolls.

Grazie all’estrema malleabilità e personalizzazione proposta da Valheim, i giocatori stanno realizzato ogni sorta di creazioni sia all’interno del gioco che tramite le mod. Proprio una di queste è la protagonista dell’ultima fatica creata dagli appassionati, che va ad aggiungere l’intera mappa di Tamriel; l’iconico continente che fa da teatro alle storie epiche raccontate nella saga videoludica di The Elder Scrolls.

Il modder “Vonbait”, si è preso del tempo per creare un mondo all’interno di Valheim ispirandosi completamente al continente di Tamriel da The Elder Scrolls. Sebbene non sia una creazione in scala 1:1, i giocatori che cammineranno sulle terre di questa mod potranno riconoscere immediatamente la forma del continente. Una volta scaricata la mod, i giocatori potranno iniziare le proprie esplorazioni esattamente da dove si trova la Città Imperiale di Cyrodiil.

Per poter scaricare ed aggiungere questa ennesima fantastica mod all’interno di Valheim, potete trovare tutto il necessario, comprese ulteriori informazioni sull’installazione, direttamente sul sito dedicato Nexus Mod. Nonstante il survival vichingo sia ancora in fase di accesso anticipato, i giocatori che lo popolano lo stanno facendo diventare sempre di più una sorta di erede spirituale di Minecraft con tutte le folli e creative creazioni che vengono pubblicate ogni giorno.