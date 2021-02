Valheim: ricreato il Millennium Falcon in versione vichinga

Che Valheim sia un vero e proprio fenomeno su Steam è ormai risaputo da diverse settimane, quello che però molta gente non sa è che la community sta crescendo in maniera esponenziale. Il simulatore a tema vichingo infatti è riuscito in poco tempo a macinare record su record diventando uno dei titoli più apprezzati dai giocatori PC. Sviluppato da Iron Gate AB e pubblicato da Coffee Stain Publishing, è stato ben accolto dall’utenza, con un giudizio estremamente positivo su migliaia e migliaia di valutazioni sul noto sito. Per chi non dovesse conoscerlo, si tratta a tutti gli effetti di un action RPG con elementi survival in grado di immergervi totalmente nell’affascinante mitologia norrena, se siete appassionati di tutto questo pensiamo che sia il gioco che fa per voi.

Probabilmente non sarà un caso che Valheim sia uscito pochi mesi dopo Assassin’s Creed Valhalla o comunque in un periodo dove la mitologia norrena è riuscita a penetrare nei cuori di milioni di videogiocatori, anche grazie a quel capolavoro di God of War rilasciato diversi anni fa. Fatto sta che nella giornata di ieri il titolo è riuscito a sorprendere ancora facendo connettere quasi mezzo milione di giocatori contemporaneamente, un risultato a dir poco pazzesco. C’è da dire che mentre alcuni si divertivano a sopravvivere nelle vaste lande cercando tesori nascosti, armi e quant’altro, un utente ha deciso di stravolgere il tutto ricreando il Millennium Falcon di Star Wars.

Si, avete capito bene, un giocatore ha ricreato in formato vichingo l’iconica nave spaziale di Han Solo, il tutto testimoniato come di consueto sul Reddit del gioco. L’appassionato di Valheim e dell’universo creato da George Lucas, tale Colonel-James-Parker, ha voluto dare sfogo alla propria creatività costruendo una versione in legno del Millennium Falcon, il risultato inutile dirlo è straordinario. Potete vedere il realizzato proprio qui di seguito.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi aspettavate questo tipo di successo? State giocando anche voi a Valheim? Fateci sapere tutto con un commento scritto qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità e curiosità di questo incredibile titolo disponibile su Steam.