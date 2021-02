Valheim, numeri da record in meno di due settimane

E voi ci avete creduto fin da subito nel progetto? Sembra che il titolo di Iron Gate stia prendendo letteralmente il volo. In meno di due settimane ha già raggiunto i titoli più blasonati dell’intero catalogo di Steam. Ne avevamo già parlato un paio di giorni fa, raccontandovi di come Valheim avesse venduto circa un milione di copie in una sola settimana dal suo debutto in accesso anticipato. Ora quei numeri stanno crescendo, e molto probabilmente mentre scriviamo stiamo raggiungendo la soglia delle 3 milioni di copie vendute.

In sole due settimana il nuovo progetto pubblicato da Coffee Stain e sviluppato da Iron Gate ha monopolizzato tutte le piattaforme sia di streaming che video. I giocatori sembrano essere affascinati dal mondo di gioco e da come esso riesca ad unire survival e roguelike in un solo titolo. Valheim per tanti potrebbe essere ancora un underdog, ma per circa 2 milioni di giocatori ormai è diventato il trend del momento. Al momento Valheim conta una media di circa 360 mila giocatori connessi contemporaneamente.

Questi numeri hanno permesso al titolo in accesso anticipato di superare in classifica titoli blasonati come Team Fortress 2, GTA 5 e Ark. Non resta altro quindi che superare anche i Re indiscussi di Steam ovvero Dota 2 e Counter Strike. Sicuramente una missione difficile, ma se la crescita esponenziale continua con questo ritmo sicuramente non impossibile.

Valheim è soltanto uno degli ultimi Indie che è riuscito nell’impresa di diventare vilare, ricordiamo infatti il fenomeno dello scorso anno Fall Guys oppure Among Us. Il titolo di Iron Gate ha sicuramente del potenziale per essere la “next big thing”, ma per ora rimarrà in accesso anticipato. Gli sviluppatori hanno però promesso centinaia di contenuti, tra cui nuovi biomi, nemici e armi. Fateci sapere se voi ci state giocando, ma soprattutto come state trovando questo nuovo titolo?