Valorant: svelato l’agente Sage da Riot Games

I fan di Riot Games, celebre per lo sviluppo di League of Legends, apprezzeranno particolarmente gli sforzi che l’azienda sta impiegando nello sviluppo di un gioco originale, rispetto i titoli precedenti della casa, come Valorant. Mentre l’uscita del FPS tattico è prevista per l’estate di quest’anno, il team di sviluppo ha deciso di svelare maggiori dettagli su uno degli agenti utilizzabili nel videogioco: Sage.

Ricordiamo per chi se lo fosse perso che nell”ottobre dell’anno scorso Riot Games annunciò al mondo di star lavorando su un nuovo titolo free-to-play sparatutto in prima persona chiamato “Project A”. Successivamente, il 2 marzo, svelò che il nome ufficiale del gioco sarebbe stato Valorant, e da allora la casa di sviluppo non ha smesso di fornire nuove informazioni sull’attesissimo FPS. Per maggiori dettagli vi rimandiamo all’articolo dedicato.

SAGE /// China

"Let them try to get through me."#VALORANT pic.twitter.com/zJMeaaUi2P — VALORANT (@PlayVALORANT) March 26, 2020

Il nuovo personaggio svelato è l’agente cinese Sage. Qui per voi abbiamo riportato la scheda dettagliata dell’agente con le sue abilità:

SAGE

Crea sicurezza per se stessa e per la sua squadra ovunque vada. Capace di rianimare i compagni caduti in battaglia e di respingere assalti violenti, garantisce un punto di tranquillità in un campo di battaglia infernale.

Slow Or: lancia una sfera radiante che all’impatto con il suolo si rompe generando un campo di rallentamento. Tutti i giocatori presenti nel raggio d’azione vengono rallentati, bloccati a terra e ogni loro passo sarà rumoroso.

Barrier Orb: evoca una parete grande e solida. Col tasto destro del mouse si avrà la possibilità di ruotare la parete prima di evocarla.

Healing Orb: cura un alleato o te stesso fino a riottenere piena salute in pochi secondi.

Resurrection: scegli il corpo esanime di un compagno e dopo una breve attesa lo rianimi in piena salute.