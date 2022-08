Da qualche ora, su Reddit, è in corso una piccola polemica su Valorant e le pratiche di smurf. Un post sul popolare social network ha accusato Riot Games di non voler premndere contro misure per arginare il fenomeno, il tutto per vendere più skin e aumentare il numero di giocatori attivi. Un post che ovviamente non è passato inosservato, con uno degli sviluppatori del developer statunitense che ha deciso di rispondere in maniera approfondita alle accuse.

Partiamo dall’inizio: che cos’è lo smurf? Si tratta di una pratica molto utilizzata nei giochi online. Un utente, particolarmente bravo, decide di creare un nuovo account per giocare da zero. In questo modo l’utente in questione viene abbinato, almeno inizialmente, ai rank più bassi di un determinato titolo e riesce senza problemi a vincere diverse partite. Neanche Valorant è ovviamente escluso da questa pratica, ma alcuni giocatori hanno dichiarato che ci sarebbero fin troppe persone che ricorrerebbero all’utilizzo di questa pratica. A rispondere a queste accuse ci ha pensato EvrMoar, che in Riot Games ricopre il ruolo di senior competitive designer.

Secondo EvrMoar, il fenomeno sarebbe di dimensioni decisamente più contenute rispetto a quanto ipotizzano i giocatori. Non solo: la politica di tenere attivi account del genere non giova affatto al gioco. “Più account smurf ci sono, più le partite diventano uno stress. E questo porta i giocatori ad allontanarsi. Perché mai dovremmo volere una cosa del genere?”, le parole dello sviluppatore dichiarate in risposta alle accuse. “L’idea che vogliamo tenere account smurf all’interno del gioco perché spenderebbero più soldi è falsa. Molto spesso gli account di questo tipo non spendono soldi all’interno del gioco”, ha continuato EvrMoar.

Riot Games non ha mai negato l’esistenza del fenomeno, ma a quanto pare l’intera politica degli account smurf sarebbe davvero solamente una paranoia dei giocatori. E voi concordate con le parole dello sviluppatore oppure no? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento a questa notizia.