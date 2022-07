Se avete già giocato a Valorant, sapete benissimo quanto sia difficile poter comunicare con un team particolarmente silente o poco collaborativo. Un problema che ovviamente si riflette anche sulle prestazioni in gioco, soprattutto per quanto riguarda l’abbandono di una partita. Il gioco di casa Riot Games offre infatti la possibilità di arrendersi e dare forfait, ma una simile decisione deve essere concordata da tutta la squadra e senza poter comunicare è ovviamente complicato. Una streamer potrebbe però aver trovato il modo perfetto per convincere i giocatori poco collaborativi e silenziosi.

Il trucco è frutto della mente di tokibbi, streamer di Twitch che ha convinto i suoi compagni di squadra con un piccolo ma geniale trucco. Avendo intuito che i suoi compagni di squadra non avrebbero mai parlato in chat vocale, la streamer ha deciso di prendere il telefono e riprodurre, vicino al microfono, il pianto di un bambino.

“Ragazzi, possiamo abbandonare? Il mio bambino piange, ha bisogno di me”, le parole della streamer dichiarate durante la partita. Il team ha ovviamente deciso di votare a favore di questa scelta, in maniera tale che tokibbi potesse prendersi cura del “suo” bimbo. Una tecnica semplice, un piccolo trucco che ha funzionato alla perfezione. “Grazie mille ragazzi! Vi auguro una buona giornata”, le parole che la streamer ha deciso di utilizzare per congedarsi. Subito dopo è però scoppiata a ridere, come dimostra la clip presente sul suo profilo Twitch.

Chiaramente c’è un motivo per cui tokibbi si è voluta allontanare da quella partita di Valorant e riguarda, manco a dirlo, le comunicazioni. Giocare allo shooter tattico e cooperativo di casa Riot Games senza avere la possibilità di parlare con i compagni di squadra risulta abbastanza frustrante ed è questo il pretesto che ha spinto la streamer a chiedere di arrendersi. Certo, avrebbe potuto abbandonare senza nessuna spiegazione, ma in quel caso sarebbe stata soggetta a una penalità. Possiamo dunque affermare che la sua bugia era decisamente a fin di bene.