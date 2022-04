Nella notte del 24 aprile, gli OpTic Gaming sono stati incoronati campioni del VCT Masters di Reykjavik dopo aver sconfitto con un secco 3-0 il team Loud. Al termine dell’evento, Riot Games ha svelato Fade, il diciannovesimo agente giocabile del suo sparatutto competitivo free to play che entrerà nel roster con l’episodio 4 atto III. Valorant continua ad espandersi e ad aggiornarsi con una struttura basata su episodi e atti che introducono nuovi modi per personalizzare la propria esperienza di gioco e personaggi per dare una scossa al meta.

Già sul finire di marzo, il team dei personaggi aveva accennato all’introduzione di un nuovo agente specializzato nella raccolta di informazioni, elementi vitali per effettuare chiamate durante la partita e anticipare con le rotazioni il gioco degli avversari. I demolitori sono perfetti per gettare scompiglio nel posizionamento tattico degli avversari e da sempre Sova non ha mai avuto rivali nell’individuare la posizione dei nemici e punirli per un gioco troppo attendista.

Valorant, Fade è pronta a terrorizzare

L’obiettivo, con Fade, è quello di creare un’alternativa a Sova che abbia però uno stile di gioco diverso che porti il giocatore ad essere sempre vicino all’azione e nel vivo degli scontri con abilità meno impattanti a livello di influenza generale su tutta la mappa, ma più potenti in un’area specifica e circoscritta, spiega il designer Nicholas Smith. Fade è una cacciatrice proveniente dalla Turchia che usa il potere degli incubi per tormentare le prede che rimangono disorientate e accecate dalla paura. Non sta nelle retrovie protetta da un drone, ma fiuta le scie di terrore per sfoltire la squadra nemica.

Per quanto riguarda le abilità, Nicholas Smith spiega che l’ispirazione per Cattura (Q) di Fade è arrivata dalla suprema di Camille di League of Legends e dal nome BountyHunter utilizzato durante lo sviluppo. L’abilità Cattura di Fade utilizza un nodo di puro terrore che quando cade a terra genera una zona che limita il movimento e le facoltà sensoriali degli avversari. Allo stesso modo, Camille cattura l’avversario preso di mira in un’area dalla quale il malcapitato non può sfuggire. Entrambe richiamano il momento in cui la preda è messa alle strette e non può scappare.

“Ho notato che i cacciatori di taglie spesso avevano compagni animali”, continua Smith, e poiché avevamo definito le scie come componente chiave del personaggio, avevamo anche bisogno di una utility che permettesse ai giocatori di ripulire gli angoli lasciandogli una certa sicurezza, poiché le scie di per sé non intimoriscono un avversario che tiene il controllo di una posizione. I Predatori – delle essenze generate da Fade – sono nati proprio dall’idea di avere un compagno di caccia e gran parte dell’ispirazione iniziale si deve al cane D-Dog di Metal Gear Solid 5.

Vediamo più nel dettaglio tutte le abilità della nuova agente turca Fade di Valorant che la rendono un personaggio indubbiamente da provare per trovare nuovi equilibri e strategie dopo il nerf di Sova che ha acceso un dibattito all’interno della community:

C – PREDATORE

Utilizza un Predatore. Spara per mandare il predatore in avanti. Tieni premuto spara per far virare il Predatore verso il tuo reticolo. Non appena un nemico o una scia di terrore entrano nella visuale del predatore, questo si dà all’inseguimento, annebbiando il bersaglio all’impatto. Q – CATTURA

Utilizza un nodo di puro terrore. Spara per lanciarlo. Il nodo cade dopo un determinato lasso di tempo. Usa di nuovo l’abilità per farlo cadere prima. Il nodo si rompe all’impatto, impedendo ai nemici di allontanarsi. I nemici coinvolti vengono assordati e deteriorati. E – TORMENTO

Utilizza un tormentatore. Spara per lanciarlo. Il Tormentatore cade dopo un determinato lasso di tempo. Usa di nuovo l’abilità per farlo cadere prima. Il tormentatore si scatena all’impatto rivelando i nemici che si trovano nel suo campo visivo e creando scie di terrore che portano a loro. I nemici possono distruggere il tormentatore. X – CREPUSCOLO

Utilizza il potere dell’incubo. Spara per sprigionare un’onda di energia da incubo inarrestabile. I nemici investiti dall’onda vengono assordati, deteriorati e marcati con scie di terrore.

Come possiamo vedere dall’elenco delle abilità, e dalle ore che abbiamo potuto passare in compagnia di Fade, lo scopo principale inziale del personaggio è rivelare la posizione nemica per far ottenere alla propria squadra l’uccisione di apertura ottenendo così un vantaggio immediato. Per mantenere il vantaggio e controllare il campo, Fade è ottima anche nel debilitare gli avversari favorendo i componenti della propria squadra più mobili e aggressivi. Date comunque le sue abilità che riducono il movimento e la visione di gioco, può anche essere lei stessa ad approcciarsi in modo più aggressivo, utilizzando il suo kit anche per eventualmente sfuggire all’avversario qualora si fosse spinta troppo oltre.

L’atto III dell’episodio 4 sarà anche un omaggio alla community stessa che si è formata intorno al gioco e che lo ha seguito fin dagli inizi, nonché alla cultura gaming. La linea di skin RGX 11x è ispirata all’hardware di gioco di fascia alta con luci LED, componenti meccanici rotanti racchiusi in scocche futuristiche con elementi trasparenti che mostrano le colorate e vivaci animazioni disponibili in diverse varianti.

“Volevamo che la linea RGX 11x Pro fosse anche altamente reattiva, tattile e meccanica”. Spiega Kerwin Atienza, Art Lead di Valorant. “Per raggiungere questo obiettivo, scegliere forme ergonomiche ma funzionali è stata una direzione ovvia, con una grande attenzione ai dettagli strutturali aerodinamici, alla stratificazione e alla spinta alla complessità pur mantenendo lo stile per cui Valorant è noto”. Tutti i contenuti premium e il battle pass saranno disponibili dal 27 aprile.