Il mercato videoludico cinese ha un nuovo campione mobile per il 2025. La versione per smartphone di Valorant, lanciata lo scorso agosto da Riot Games, ha conquistato il primato nazionale registrando il maggior numero di utenti attivi giornalieri nel primo mese di disponibilità rispetto a qualsiasi altro titolo mobile uscito quest'anno nel Paese asiatico. A certificare questo risultato è stata direttamente Tencent, colosso tecnologico che controlla Riot Games e che ha diffuso i dati relativi alla performance del gioco tattico a squadre.

Il successo della versione mobile rappresenta un traguardo significativo per un titolo che ha dovuto affrontare la sfida di adattare un'esperienza di gioco complessa e competitiva, originariamente pensata per PC, al formato touchscreen degli smartphone. Valorant Mobile ha dimostrato che l'appetito del pubblico cinese per i giochi tattici sparatutto in prima persona rimane robusto, anche su piattaforme considerate meno tradizionali per questo genere.

La Cina rappresenta da anni uno dei mercati più importanti e redditizi per l'industria del gaming mobile, con una base di utenti che supera centinaia di milioni di giocatori attivi. Il fatto che Valorant Mobile sia riuscito a emergere come il lancio di maggior successo in termini di utenti attivi giornalieri nel primo mese sottolinea non solo la forza del marchio Valorant, ma anche l'efficacia della strategia di localizzazione e distribuzione adottata da Tencent.

Il dominio del mobile gaming cinese ha un nuovo protagonista

L'annuncio arriva in un momento particolarmente competitivo per il settore mobile in Cina, dove numerosi publisher internazionali e nazionali si contendono l'attenzione di un pubblico sempre più esigente. La metrica degli utenti attivi giornalieri è considerata particolarmente significativa perché misura l'engagement reale dei giocatori, andando oltre i semplici download che possono risultare fuorvianti come indicatore di successo a lungo termine.

Riot Games aveva lanciato la versione mobile di Valorant in Cina ad agosto, dopo un periodo di test e ottimizzazione specifico per il mercato asiatico. Il titolo originale per PC, uscito nel 2020, aveva già riscosso un notevole successo a livello globale, affermandosi come uno dei principali concorrenti di Counter-Strike nel segmento degli sparatutto tattici competitivi. La sfida principale per gli sviluppatori è stata mantenere la profondità strategica e la precisione del gameplay originale adattandolo ai controlli touch.

Il dato diffuso da Tencent si riferisce specificamente al primo mese successivo al lancio, periodo cruciale per determinare la capacità di un gioco di attrarre e mantenere una base di utenti solida. Superare tutti gli altri lanci mobile del 2025 in questo parametro conferma che Valorant Mobile ha trovato una formula vincente per penetrare efficacemente il mercato cinese, dove la concorrenza include sia franchise consolidati che nuove proprietà intellettuali.

L'ecosistema del gaming competitivo mobile in Cina continua quindi a evolversi, con titoli tradizionalmente associati alle piattaforme desktop che riescono a trovare una seconda vita di successo sugli smartphone. Il risultato di Valorant Mobile potrebbe incoraggiare altri publisher a considerare con maggiore attenzione le opportunità offerte dal mobile gaming nel mercato asiatico, specialmente per generi che finora hanno avuto una presenza limitata su questa piattaforma.