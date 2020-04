Valorant, svelati i dettagli della modalità competitiva

Riot Games è pronta a sfidare di nuovo il mondo dell’eSport con il suo nuovo titolo Valorant. Dopo aver sbaragliato ogni tipologia di record su Twitch, lo shooter della casa americana è ai binari di partenza per dare spettacolo anche all’interno dei circuiti competitivi. Un aggiornamento che in molti aspettavano già da un paio di giorni e che Riot non ha tardato ad introdurre, stiamo parlando della modalità competitiva.

Nella giornata di oggi tramite un comunicato stampa sono state annunciate tutte le novità in arrivo all’interno della patch 0.49, che includono ovviamente anche il matchmaking competitivo. Lo shooter tattico è in arrivo per l’estate di quest’anno ma i giocatori che sono attualmente in closed beta potranno comunque provare in anteprima il sistema di ranking che presenta non poche similitudine con un altro dei grandi titoli di Riot Games, League of Legends.

Andiamo a vedere quali saranno le caratteristiche chiave del sistema:

Sarà necessario completare 20 partite non classificate per sbloccare la modalità competitiva.

8 gradi, con 3 livelli ciascuno tranne quello massimo, “VALORANT”.

Si potrà entrare in coda con gruppi fino a 5 giocatori (entro 2 gradi dal vostro).

Il grado dei giocatori viene nascosto se sono passati almeno 14 giorni dalla loro ultima partita competitiva, ma non decade dietro le quinte.

Il grado della beta chiusa non viene mantenuto al momento dell’uscita ufficiale.

Al momento sono solo queste le novità che sono state annunciate, restiamo però in attesa di qualche altro aggiornamento, magari anche la data di uscita della patch. Intanto sono tante le organizzazioni che si stanno muovendo per cercare di essere pioniere della scena esportiva del titolo cercando di fare scouting su Twitch e capire quali sono i ragazzi che potranno essere i futuri campioni di Valorant.