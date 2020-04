Valorant, infranto ogni record su Twitch

Twitch e Riot Games sono in grande festa quest’oggi per commemorare i numeri da capogiro che l’ultima creazione dell’azienda americana sta facendo registrare. Valorant l’attesissimo sparatutto tattico in prima persona, ha superato durante le prime ore di lancio della Closed Beta il record di ore guardate in un giorno per una singola categoria di gioco. A questo risultato si va ad aggiungere anche quello già rilasciato qualche giorno fa, ovvero il picco di 1,7 milioni di utenti connessi in contemporanea, un risultato che è secondo soltanto alle finali della coppa del mondo di League of Legends del 2019.

Il totale ammonta quindi a 34 milioni di ore guardate su singola categoria, un record che si aggiunge al palmares sia di Valorant che di Riot Games. L’azienda sta ancora tutt’oggi collaborando con Twitch per garantire ai fan l’accesso alla closed beta tramite la funzione dei Twitch Drops iniziata lo scorso 7 Aprile. Ben Vallat di Twitch ha dichiarato: “Con Valorant, Riot Games ha confermato nuovamente che iniziare a costruire una community forte su Twitch fin dal primo giorno è la chiave del successo.

Vediamo un grande entusiasmo in tutta la community e, proprio come per League of Legends, siamo lieti di essere parte del successo di questo titolo sin dal suo esordio.” L’executive Producer di Valorant Anna Donlon invece, cosi commenta questi straordinari risultati ottenuti dal titolo: “Questo è solo l’inizio del nostro viaggio con i giocatori e mentre lanciamo la nostra infrastruttura di server in questi tempi tumultuosi, non vediamo l’ora di poter invitare ancora più appassionati da tutto il mondo a unirsi alla community digitale di Valorant.”

Sicuramente il titolo di Riot Games ha già spianata una strada in salita all’interno del panorama competitivo, oltre che per la community, il titolo ha una forte impronta dedicata completamente al mondo degli eSports, e noi non vediamo l’ora che tutto questo prenda il via.