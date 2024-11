Attenzione, perché uno dei migliori Warcraft starebbe tornando con una remastered

Blizzard ha accidentalmente rivelato il logo di "Warcraft II: Remastered" una settimana prima dell'annuncio ufficiale previsto durante il Warcraft Direct per celebrare i 30 anni della serie. Il leak è stato scoperto su un server interno dell'azienda.

Il sito WoWhead ha individuato una nuova voce su Blizztracker intitolata "Warcraft II: Remastered Internal Alpha", accompagnata dal logo e da un'immagine promozionale. L'artwork richiama le tematiche navali caratteristiche del gioco originale, che introdusse battaglie su terra, mare e aria.

La notizia ha generato reazioni contrastanti tra i fan. Molti sono chiaramente entusiasti per il ritorno di questo classico, ma altri esprimono scetticismo ricordando i problemi della remastered di Warcraft III.

Il precedente Warcraft III: Reforged fu infatti criticato per le funzionalità mancanti rispetto all'originale e per aver reso impossibile giocare online alla versione classica. Nonostante alcuni miglioramenti post-lancio, Blizzard non ha mai affrontato pienamente le critiche dei giocatori. Ancora oggi Warcraft Reforged è infatti un titolo piuttosto "odiato" dalla community che però non ha altre possibilità per continuare a giocare al popolare RTS.

L'attività rilevata su Blizztracker suggerisce che Blizzard potrebbe avere altre sorprese in serbo per il prossimo Warcraft Direct. Un sostanziale aggiornamento di Warcraft III: Reforged potrebbe aiutare a riguadagnare la fiducia dei fan in vista del remastered di Warcraft II (e farebbe tutti contenti, diciamoci la verità).

I giocatori sperano che questa volta Blizzard dedichi la dovuta cura e attenzione al progetto, per evitare gli errori del passato e offrire un'esperienza all'altezza delle aspettative per questo storico titolo.

Tra l'altro, visto che questo sarà il primo vero gioco lanciato sotto Xbox, è possibile che Warcraft II: Remastered arrivi da subito anche su PC Game Pass (e chissà, magari anche su console visto che l'originale secondo capitolo era presente su piattaforme da salotto). Ovviamente sono solo supposizioni, ma mai dire mai in questi casi.