Watch Dogs 3: nuove informazioni sul gioco grazie a un leak

Watch Dogs 3 è un progetto che interessa molti giocatori: un leak svela molte informazioni sul nuovo titolo di Ubisoft. Ecco i dettagli nel nostro articolo.

Dopo numerosi voci di corridoio incentrate su Watch Dogs 3 e un suo possibile annuncio all’E3 2019, arrivano nuovi rumor non ancora confermati per quanto riguarda il nuovo capitolo del franchise sviluppato da Ubisoft. Alcune nuove indiscrezioni vedono al centro dell’attenzione una nuova possibile data di annuncio dell’ultimo capitolo della saga Watch Dogs, ovvero il 24 maggio, data nella quale dovrebbe essere mostrato un trailer che illustrerà il potenziale del gioco, in previsione di una presentazione complete che avverrebbe il 10 giugno alla conferenza Ubisoft dell’E3 2019.

Stando al rumor pubblicato su NeoGAF, Watch Dogs 3 sarà ambientato a Londra, come vi avevamo già riportato tempo fa, e come protagonista troviamo Sarah, una ragazza per metà inglese e per metà asiatica. La protagonista lavora per un’organizzazione antiterroristica specializzata contro gli attacchi informatici. Questa sua lotta la porterà a infiltrarsi in un gruppo di hacker al fine di sgominarli direttamente dall’interno e sabotare i loro piani. Le armi da fuoco non saranno presenti in Watch Dogs 3, che prevede l’utilizzo di soli manganelli, mazze, martelli e qualsiasi altro tipo di oggetto simile per potersi difendere.

Il leaker ci informa anche che le dinamiche del parkour sono nettamente migliorate rispetto al secondo capitolo della saga, e avremo anche la possibilità di utilizzare uno skateboard per muoverci nella città londinese. Oltre al filone narrativo principale, Watch Dogs 3 ci metterà di fronte a delle missioni secondarie dove alcune di essere sono incentrate sull’eliminazione di Crack House: le abitazione adibite alla produzione di stupefacenti. Questo tipo di missioni, stando a quanto riportato nelle informazioni pubblicate, stanno particolarmente a cuore a Sarah dato che il fratello ha perso la vita proprio a causa di un’overdose. Inoltre l’ambientazione circostante presenta uno stile più “Cyberpunk” rispetto ai titoli precedenti.

Watch Dogs 3 dovrebbe arrivare sul mercato videoludico a novembre di quest’anno. Ovviamente trattandosi di rumor vi chiediamo di prendere la notizia con le pinze, ma sognare in una realtà simile non guasta mai.