Watch Dogs 3: altre conferme per Londra

Watch Dogs 3 sarà ambientato a Londra? Jason Schreier dice di sì: cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo capitolo della serie Ubisoft?

Più ci avviciniamo all’E3 2019, più i rumor sui giochi maggiormente attesi si fanno insistenti. Da tempo si parla del prossimo capitolo della serie hi-tech di Ubisoft, Watch Dogs 3, e più di una volta si è vociferato che l’ambientazione scelta dallo sviluppatore francese sia Londra. Ora, però, arriva una conferma da parte di Jason Schreier, che pare sempre pronto a verificare o smentire le informazioni che circolano in rete.

Schreier ne ha parlato nel mezzo della discussione su Assassin’s Creed “Kingdom”, il venturo e presunto capitolo dell’altra grande saga di Ubisoft. Dopo aver confermato che la setta degli assassini si sposterà in territorio vichingo, con grande tranquillità Schreier ha affermato che sì, Watch Dogs 3 è in sviluppo e sì, è ambientato a Londra.

Watch Dogs 2

Non sono state però confermate le altre speculazioni, che vogliono il gioco molto più incentrato sull’hacking rispetto al passato, con una minore enfasi sui combattimenti corpo a corpo e, sopratutto, con armi da fuoco. Ovviamente questi sono tutti rumor e, per quanto Schreier sia un fonte estremamente affidabile, non si tratta di informazioni ufficiali.

Si rumoreggia che l’annuncio di Watch Dogs 3 avverrà all’E3 2019: un’ipotesi estremamente credibile, visto anche che il gioco dovrebbe coprire il periodo autunnale “lasciato vuoto” da Assassin’s Creed (già sappiamo che il prossimo capitolo non uscirà quest’anno).

Un altro grande dubbio è legato al o alla protagonista (Ubisoft potrebbe seguire la linea di Assassin’s Creed Odyssey, permettendo una scelta): i due capitoli precedenti, anche a causa del mood completamente differente, hanno proposto personaggi diversi; se Watch Dogs 3 cambierà ancora stile, potrebbe modificare il proprio protagonista. Ammesso che i rumor siano veritieri, non ci resta altro da fare se non attendere un paio di mesi per poter scoprire la verità. L’E3 2019 è sempre più vicino e la società d’oltralpe ha già confermato la propria presenza.